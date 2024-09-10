Самая резонансная рекламная кампания в Telegram: в ходе флешмоба 82 канала сменили аватарки из-за ребрендинга Tele2

T2, российский оператор мобильной связи, запустил флешмоб аватарок в Telegram по случаю своего ребрендинга. 4 сентября компания единовременно разместила кобрендированные аватарки в 82 ведущих Telegram-каналах с новым логотипом. Это стало самой заметной кампанией на востребованной цифровой площадке рекламного рынка: смену аватарок пабликов увидели 1,9 млн человек. В ходе флешмоба сотрудники, партнеры и все желающие могли создать аватарки на специальном лендинге и установить в своем Telegram-профиле. В первый день их сгенерировали более 10 тысяч человек.

4 сентября Tele2 представила новое лого, сменила название на T2 и перезапустила рекламную кампанию под слоганом «Другие правила. Новый уровень». Тем самым оператор напрямую сообщил цифровой аудитории о ребрендинге. В 9:00 по московскому времени кобрендированные аватарки распространились по всему Telegram и были закреплены на 24 часа.

Аватарки были отрисованы заранее с учетом особенностей стилистики самого канала и нового лого Т2. Флешмоб охватил 82 канала разной направленности – общественно-политические, маркетинговые и диджитал, развлекательные и лайфстайл, гастрономические и отраслевые медиа. Это в том числе Mash, «Лентач», РБК, «Беспощадный пиарщик», «Антиглянец», Adindex и Sostav, Mobile Review и многие другие.

Аватарки дополняли эмодзи-баннер «Другие правила. Новый уровень» и новостные публикации, разъясняющие основные предпосылки и смыслы ребрендинга. Помимо этого, треть каналов опубликовала брендированные сторис, увеличив тем самым количество людей, увидевших новый логотип Т2. Более 2 тысяч человек выложили сторис о ребрендинге в личных аккаунтах.

К ребрендингу T2 запустила лендинг https://t2avatar.ru/ для создания стилизованных аватарок – топ-менеджерами, сотрудниками, партнерами и всеми, кто хотел выступить амбассадором нового бренда. Конструктор позволяет пользователям загружать фото, выбирать фон и форматировать относительно нового логотипа. Флешмоб личных аватарок в Telegram уже в первые сутки после запуска поддержали 10 тыс. человек.