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Самая массированная атака дронами по России: что стало известно на сегодняшний день

В ранние утренние часы системы ПВО России успеш...

rutube.ru

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В первые часы утра вторника, системы ПВО России успешно справились с атакой беспилотников, нацеленных на столичный район.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил о сбитии нескольких дронов, что привело к незначительным повреждениям на местности.

Раннее утро: первые успехи обороны

Примерно в 4:30 утра, в районе Раменского была нейтрализована первая группа из семи дронов. В течение последующих 30 минут, системы обороны уничтожили еще четыре беспилотника в районе Домодедово и Раменского. При этом, на местах падения дронов не было обнаружено значительных разрушений или пострадавших.

Мэр Собянин отметил, что с каждым разом атаки становятся масштабнее. К 6 утра оборонительные системы отразили атаку еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, общее число сбитых достигло 60.

Последствия атаки

Один из дронов вызвал повреждение крыши жилого здания на Домодедовской улице в Москве. На месте уже работают экстренные службы. В соцсетях жители Видного делятся кадрами момента, когда дрон ударил по крыше многоэтажного дома, хотя официального подтверждения этого инцидента пока не последовало.

Воздействие на авиасообщение

В результате происшествия, авиаперевозки в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно приостановлены. Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку рейсов, а международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова также был временно закрыт из-за угрозы атаки беспилотников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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