Самая массированная атака дронами по России: что стало известно на данный момент

В ранние утренние часы вторника системы противовоздушной обороны России успешно отразили нападение группы беспилотников на столичный регион.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито несколько дронов, в результате чего произошли локальные повреждения.

События утра

Около 4:30 утра в районе Раменского городского округа была уничтожена первая группа дронов, состоящая из семи аппаратов. Следующие 30 минут принесли новые успехи для систем ПВО, которые уничтожили еще четыре беспилотника в районах Домодедово и Раменского. На местах падения обломков не зафиксировано серьезных разрушений или жертв.

Сергей Собянин подчеркнул, что масштаб атак с каждым разом увеличивается. До 6 утра системы обороны смогли нейтрализовать еще два дрона, двигавшихся в направлении Москвы, общее количество сбитых дронов достигло 60.

Последствия атаки

В результате падения дронов на Домодедовской улице в Москве была повреждена крыша жилого дома. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. В социальных сетях жители Видного публикуют видео момента, когда дрон ударяет по крыше многоэтажки. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Воздействие на авиасообщение

В связи с инцидентом были временно приостановлены операции в аэропортах Домодедово и Жуковский. Росавиация сообщила о временных ограничениях приема и отправки рейсов. Также из-за угрозы беспилотников временно закрыли международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова.