Самая массированная атака дронами по России: что стало известно на данный момент
dzen.ru
В ранние утренние часы вторника системы противовоздушной обороны России успешно отразили нападение группы беспилотников на столичный регион.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, было сбито несколько дронов, в результате чего произошли локальные повреждения.
События утра
Около 4:30 утра в районе Раменского городского округа была уничтожена первая группа дронов, состоящая из семи аппаратов. Следующие 30 минут принесли новые успехи для систем ПВО, которые уничтожили еще четыре беспилотника в районах Домодедово и Раменского. На местах падения обломков не зафиксировано серьезных разрушений или жертв.
Сергей Собянин подчеркнул, что масштаб атак с каждым разом увеличивается. До 6 утра системы обороны смогли нейтрализовать еще два дрона, двигавшихся в направлении Москвы, общее количество сбитых дронов достигло 60.
Последствия атаки
В результате падения дронов на Домодедовской улице в Москве была повреждена крыша жилого дома. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования. В социальных сетях жители Видного публикуют видео момента, когда дрон ударяет по крыше многоэтажки. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Воздействие на авиасообщение
В связи с инцидентом были временно приостановлены операции в аэропортах Домодедово и Жуковский. Росавиация сообщила о временных ограничениях приема и отправки рейсов. Также из-за угрозы беспилотников временно закрыли международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова.
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