Самая массированная атака дронами по России: что известно на данный момент

Во вторник утром российские силы противовоздушной обороны предотвратили массовую атаку беспилотников на столицу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько дронов были сбиты, зафиксированы незначительные повреждения.

Перехват беспилотников

Первая волна дронов — семь аппаратов — была уничтожена около 4:30 утра в Раменском городском округе. Спустя 30 минут системы ПВО ликвидировали еще четыре беспилотника в районе Домодедово и Раменского. По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений в местах падения обломков нет.

Сергей Собянин отметил, что каждая новая атака оказывается масштабнее предыдущей. После 6 утра система ПВО уничтожила еще два беспилотника, приближавшихся к Москве. Общее число сбитых дронов достигло 60.

В результате падения обломков на Домодедовской улице в Москве повреждена крыша одного из жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Последствия атаки

Жители публикуют в интернете кадры, на которых запечатлен момент удара дрона по крыше многоэтажного дома в Видном. Официального подтверждения этой информации пока нет, но, по данным телеграм-канала Baza, обломки одного из беспилотников пробили крышу жилого здания.

Ранее сообщалось о попадании дронов в многоэтажные дома в Видном и Раменском.

Временные ограничения в аэропортах

Из-за атаки в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того, ранее из-за угрозы атаки беспилотников был временно закрыт международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова, сообщает fedpress.ru.