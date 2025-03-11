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Самая массированная атака дронами по России: что известно на данный момент

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву...

tvknews.ru

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Во вторник утром российские силы противовоздушной обороны предотвратили массовую атаку беспилотников на столицу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько дронов были сбиты, зафиксированы незначительные повреждения.

Перехват беспилотников

Первая волна дронов — семь аппаратов — была уничтожена около 4:30 утра в Раменском городском округе. Спустя 30 минут системы ПВО ликвидировали еще четыре беспилотника в районе Домодедово и Раменского. По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений в местах падения обломков нет.

Сергей Собянин отметил, что каждая новая атака оказывается масштабнее предыдущей. После 6 утра система ПВО уничтожила еще два беспилотника, приближавшихся к Москве. Общее число сбитых дронов достигло 60.

В результате падения обломков на Домодедовской улице в Москве повреждена крыша одного из жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Последствия атаки

Жители публикуют в интернете кадры, на которых запечатлен момент удара дрона по крыше многоэтажного дома в Видном. Официального подтверждения этой информации пока нет, но, по данным телеграм-канала Baza, обломки одного из беспилотников пробили крышу жилого здания.

Ранее сообщалось о попадании дронов в многоэтажные дома в Видном и Раменском.

Временные ограничения в аэропортах

Из-за атаки в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостанавливали прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того, ранее из-за угрозы атаки беспилотников был временно закрыт международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова, сообщает fedpress.ru.

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