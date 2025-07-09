Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: такую закуску сметут со стола за секунду

Не всегда хочется тратить много времени на сложные рецепты с множеством ингредиентов. Если простые овощи кажутся скучными, этот рецепт огурцов с пряными специями станет настоящим спасением.

Он готовится за несколько минут, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов!

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Подготовка огурцов:

Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем — на брусочки. Приготовление маринада:

Положите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, специи (молотый кориандр, чёрный перец, паприку, куркуму), измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и мелко нарезанный укроп. Смешивание:

Завяжите пакет и хорошо встряхните его, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Настояться:

Оставьте пакет в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.

Эта закуска идеально сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также станет отличным дополнением к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким вкусом свежих огурцов с насыщенными пряностями!