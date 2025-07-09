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· 16+ · Екатерина Баранова

Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: такую закуску сметут со стола за секунду

Если вам не хочется тратить много времени на сл...

kasheloff.ru

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Не всегда хочется тратить много времени на сложные рецепты с множеством ингредиентов. Если простые овощи кажутся скучными, этот рецепт огурцов с пряными специями станет настоящим спасением.

Он готовится за несколько минут, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов!

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем — на брусочки.

  2. Приготовление маринада:
    Положите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, специи (молотый кориандр, чёрный перец, паприку, куркуму), измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и мелко нарезанный укроп.

  3. Смешивание:
    Завяжите пакет и хорошо встряхните его, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

  4. Настояться:
    Оставьте пакет в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.

Эта закуска идеально сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также станет отличным дополнением к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким вкусом свежих огурцов с насыщенными пряностями!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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