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· 16+ · Екатерина Баранова

Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вы хотите приготовить легкую и вкусную зак...

kasheloff.ru

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Для тех, кто не хочет тратить много времени на сложные рецепты, но при этом ищет вкусную и необычную закуску, огурцы с пряными специями — идеальный вариант.

Быстрое и сытное блюдо, которое исчезает с тарелки моментально!

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Подготовьте огурцы:
    Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте вдоль на 4 части, затем на брусочки.

  2. Маринад:
    Положите огурцы в полиэтиленовый пакет, добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и укроп. Завяжите пакет и встряхните его.

  3. Настояться:
    Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для того, чтобы огурцы пропитались всеми вкусами.

Эта закуска отлично подходит к любому мясу, рыбе или гарниру, а также станет ярким дополнением к любому столу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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