Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Для тех, кто не хочет тратить много времени на сложные рецепты, но при этом ищет вкусную и необычную закуску, огурцы с пряными специями — идеальный вариант.

Быстрое и сытное блюдо, которое исчезает с тарелки моментально!

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Подготовьте огурцы:

Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте вдоль на 4 части, затем на брусочки. Маринад:

Положите огурцы в полиэтиленовый пакет, добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и укроп. Завяжите пакет и встряхните его. Настояться:

Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для того, чтобы огурцы пропитались всеми вкусами.

Эта закуска отлично подходит к любому мясу, рыбе или гарниру, а также станет ярким дополнением к любому столу.