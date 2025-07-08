Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и складываю в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Для тех, кто не хочет тратить много времени на сложные рецепты, но при этом ищет вкусную и необычную закуску, огурцы с пряными специями — идеальный вариант.
Быстрое и сытное блюдо, которое исчезает с тарелки моментально!
Ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2-3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Приготовление:
Подготовьте огурцы:
Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте вдоль на 4 части, затем на брусочки.
Маринад:
Положите огурцы в полиэтиленовый пакет, добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и укроп. Завяжите пакет и встряхните его.
Настояться:
Оставьте закуску в холодильнике на 30 минут для того, чтобы огурцы пропитались всеми вкусами.
Эта закуска отлично подходит к любому мясу, рыбе или гарниру, а также станет ярким дополнением к любому столу.
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