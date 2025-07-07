Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, которая удивит гостей, попробуйте огурцы с пряными специями.

Это простое и ароматное блюдо, которое готовится за несколько минут и не требует особых усилий.

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Подготовка огурцов:

Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки. Приготовление маринада:

Положите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и нарезанный укроп. Перемешивание:

Завяжите пакет и тщательно встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались. Настойка:

Оставьте закуску в холодильнике на полчаса, чтобы огурцы пропитались специями.

Эти огурцы идеально подойдут как для повседневного, так и для праздничного стола, благодаря своему яркому и насыщенному вкусу.