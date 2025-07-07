Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, которая удивит гостей, попробуйте огурцы с пряными специями.
Это простое и ароматное блюдо, которое готовится за несколько минут и не требует особых усилий.
Ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2-3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Приготовление:
Подготовка огурцов:
Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки.
Приготовление маринада:
Положите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и нарезанный укроп.
Перемешивание:
Завяжите пакет и тщательно встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.
Настойка:
Оставьте закуску в холодильнике на полчаса, чтобы огурцы пропитались специями.
Эти огурцы идеально подойдут как для повседневного, так и для праздничного стола, благодаря своему яркому и насыщенному вкусу.
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