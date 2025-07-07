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Салаты больше ни за что не готовлю — просто нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Ищете быструю и ароматную закуску? Огурцы с пря...

kasheloff.ru

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Если вы хотите быстро приготовить вкусную закуску, которая удивит гостей, попробуйте огурцы с пряными специями.

Это простое и ароматное блюдо, которое готовится за несколько минут и не требует особых усилий.

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Подготовка огурцов:
    Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки.

  2. Приготовление маринада:
    Положите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и нарезанный укроп.

  3. Перемешивание:
    Завяжите пакет и тщательно встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.

  4. Настойка:
    Оставьте закуску в холодильнике на полчаса, чтобы огурцы пропитались специями.

Эти огурцы идеально подойдут как для повседневного, так и для праздничного стола, благодаря своему яркому и насыщенному вкусу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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