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Салаты больше ни за что не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вы ищете простую и ароматную закуску, кото...

kasheloff.ru

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Не всегда хочется тратить много времени на сложные рецепты с множеством ингредиентов. Если простые овощи кажутся скучными, этот рецепт огурцов с пряными специями станет настоящим спасением.

Он готовится за несколько минут, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов!

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра
  • 1/3 ч. л. чёрного перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. куркумы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  • Подготовка огурцов:

Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем — на брусочки.

  • Приготовление маринада:

Положите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, специи (молотый кориандр, черный перец, паприку, куркуму), измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и мелко нарезанный укроп.

  • Смешивание:

Завяжите пакет и хорошо встряхните его, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

  • Настояться:

Оставьте пакет в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.

Эта закуска идеально сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также станет отличным дополнением к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким вкусом свежих огурцов с насыщенными пряностями!

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