Салаты больше ни за что не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Не всегда хочется тратить много времени на сложные рецепты с множеством ингредиентов. Если простые овощи кажутся скучными, этот рецепт огурцов с пряными специями станет настоящим спасением.
Он готовится за несколько минут, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов!
Ингредиенты:
- 1 кг свежих огурцов
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- 1/3 ч. л. чёрного перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. паприки
- 0,5 ч. л. куркумы
- 2 ст. л. растительного масла
- 25 г свежего укропа
Приготовление:
- Подготовка огурцов:
Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики и нарежьте их вдоль на 4 части, а затем — на брусочки.
- Приготовление маринада:
Положите нарезанные огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, специи (молотый кориандр, черный перец, паприку, куркуму), измельчённый чеснок, горчицу, растительное масло и мелко нарезанный укроп.
- Смешивание:
Завяжите пакет и хорошо встряхните его, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Настояться:
Оставьте пакет в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.
Эта закуска идеально сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также станет отличным дополнением к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким вкусом свежих огурцов с насыщенными пряностями!
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