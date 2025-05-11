Салаты больше не выбираю — беру огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду
vsegdavkusno.ru
Быстрая закуска из огурцов: просто, ароматно и без заморочек
Если вы устали от сложных салатов и не любите свежие огурцы с помидорами просто так — этот рецепт для вас. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, и всё готовится за считаные минуты.
Что нужно:
Свежие огурцы — 1 кг
Соль — 1 ч. л.
Кориандр (молотый) — ½ ч. л.
Чёрный перец — ⅓ ч. л.
Чеснок — 2–3 зубчика
Горчица — 1 ч. л.
Паприка — 1 ч. л.
Куркума — ½ ч. л.
Укроп — 25 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Как готовить:
Огурцы хорошо промойте, обрежьте кончики и нарежьте брусочками: сначала вдоль на 4 части, потом поперёк пополам.
Переложите нарезку в плотный пакет.
Добавьте туда все специи, измельчённый чеснок, масло и нарезанный укроп.
Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось.
Оставьте в холодильнике хотя бы на 30 минут, чтобы огурцы немного промариновались.
Результат:
Получается пикантная и ароматная закуска, которая подойдёт к любому блюду или просто как лёгкий перекус. Без хлопот — и очень вкусно.
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