Салаты больше не выбираю — беру огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Быстрая закуска из огурцов: просто, ароматно и без заморочек

Если вы устали от сложных салатов и не любите свежие огурцы с помидорами просто так — этот рецепт для вас. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, и всё готовится за считаные минуты.

Что нужно:

Свежие огурцы — 1 кг

Соль — 1 ч. л.

Кориандр (молотый) — ½ ч. л.

Чёрный перец — ⅓ ч. л.

Чеснок — 2–3 зубчика

Горчица — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Куркума — ½ ч. л.

Укроп — 25 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Как готовить:

Огурцы хорошо промойте, обрежьте кончики и нарежьте брусочками: сначала вдоль на 4 части, потом поперёк пополам. Переложите нарезку в плотный пакет. Добавьте туда все специи, измельчённый чеснок, масло и нарезанный укроп. Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось. Оставьте в холодильнике хотя бы на 30 минут, чтобы огурцы немного промариновались.

Результат:

Получается пикантная и ароматная закуска, которая подойдёт к любому блюду или просто как лёгкий перекус. Без хлопот — и очень вкусно.