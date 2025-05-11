Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Салаты больше не выбираю — беру огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Быстрая закуска из огурцов: просто, ароматно и ...

vsegdavkusno.ru

Подписаться на Дзен.канал

Быстрая закуска из огурцов: просто, ароматно и без заморочек

Если вы устали от сложных салатов и не любите свежие огурцы с помидорами просто так — этот рецепт для вас. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, и всё готовится за считаные минуты.

Что нужно:

  • Свежие огурцы — 1 кг

  • Соль — 1 ч. л.

  • Кориандр (молотый) — ½ ч. л.

  • Чёрный перец — ⅓ ч. л.

  • Чеснок — 2–3 зубчика

  • Горчица — 1 ч. л.

  • Паприка — 1 ч. л.

  • Куркума — ½ ч. л.

  • Укроп — 25 г

  • Растительное масло — 2 ст. л.

Как готовить:

  1. Огурцы хорошо промойте, обрежьте кончики и нарежьте брусочками: сначала вдоль на 4 части, потом поперёк пополам.

  2. Переложите нарезку в плотный пакет.

  3. Добавьте туда все специи, измельчённый чеснок, масло и нарезанный укроп.

  4. Завяжите пакет и хорошенько встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось.

  5. Оставьте в холодильнике хотя бы на 30 минут, чтобы огурцы немного промариновались.

Результат:

Получается пикантная и ароматная закуска, которая подойдёт к любому блюду или просто как лёгкий перекус. Без хлопот — и очень вкусно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Женщина воскресла во время своих похорон в Испании

Не у нас

день назад

Нейробиолог рассказал, что с ним происходило за гранью смерти

дезинфекция помещения от тараканов

Не у нас

19 часов назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Интересное в Казани

3 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

генеральная уборка кухни стоимость в Москве

Лонгриды

день назад

80 лет Победы: Казань вспомнила героев и пела всей площадью

Новости Казани

день назад

Под Казанью 8 мая 14-летняя девочка зарезала мать

Новости Казани

23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Новости Казани

день назад

В Казани участников парада Победы потерял ботинок
Новости Казани
23 часа назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане в ночь на 12 мая ожидаются заморозки до -1°C

Не у нас

33 минуты назад

Ученые назвали химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

38 минут назад

Ученые: птицы в Чернобыльской зоне показали удивительную устойчивость к радиации

Не у нас

38 минут назад

Ученые заявили, что городские поля обеспечат только 20% жителей при кризисе
Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыг...
Новости Казани
13 минут назад

Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыграют в футбол на KazanForum-2025

Не у нас

43 минуты назад

Более 150 больных с раком крови получили инновационную CAR-T-терапию

Не у нас

48 минут назад

В Турции раскопки на Гёбекли-Тепе подтвердили древность неолитического святилища

Новости Татарстана

час назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО
«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Ста...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму