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· 16+ · Полина Модестова

Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вам надоели сложные салаты с кучей ингреди...

kasheloff.ru

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Если вам надоели сложные салаты с кучей ингредиентов, а обычные овощи кажутся скучными, попробуйте приготовить быструю и ароматную закуску из огурцов. Готовится она за считанные минуты, а результат приятно удивит.

Что понадобится:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2–3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Как готовить:

  1. Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем разрежьте пополам.

  2. Переложите нарезку в обычный полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте туда соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и мелко нарезанный укроп.

  4. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось.

  5. Поставьте в холодильник хотя бы на полчаса — огурцы успеют пропитаться ароматами специй.

Такую закуску удобно подавать к мясу, рыбе или просто как дополнение к гарниру. Вкус насыщенный, пикантный и совсем не банальный.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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