Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Если вам надоели сложные салаты с кучей ингредиентов, а обычные овощи кажутся скучными, попробуйте приготовить быструю и ароматную закуску из огурцов. Готовится она за считанные минуты, а результат приятно удивит.
Что понадобится:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2–3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Как готовить:
Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем разрежьте пополам.
Переложите нарезку в обычный полиэтиленовый пакет.
Добавьте туда соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и мелко нарезанный укроп.
Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось.
Поставьте в холодильник хотя бы на полчаса — огурцы успеют пропитаться ароматами специй.
Такую закуску удобно подавать к мясу, рыбе или просто как дополнение к гарниру. Вкус насыщенный, пикантный и совсем не банальный.
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