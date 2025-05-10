Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вам надоели сложные салаты с кучей ингредиентов, а обычные овощи кажутся скучными, попробуйте приготовить быструю и ароматную закуску из огурцов. Готовится она за считанные минуты, а результат приятно удивит.

Что понадобится:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Как готовить:

Тщательно вымойте огурцы, отрежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем разрежьте пополам. Переложите нарезку в обычный полиэтиленовый пакет. Добавьте туда соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и мелко нарезанный укроп. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы всё равномерно перемешалось. Поставьте в холодильник хотя бы на полчаса — огурцы успеют пропитаться ароматами специй.

Такую закуску удобно подавать к мясу, рыбе или просто как дополнение к гарниру. Вкус насыщенный, пикантный и совсем не банальный.