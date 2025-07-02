Салаты больше не делаю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: мгновенная закуска, от которой не останется ни крошки

Огурцы в пакете с пряными специями: быстрая и вкусная закуска, которая исчезает мгновенно

Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся скучными, попробуйте эту легкую и ароматную закуску из огурцов. Она готовится за несколько минут, а результат обязательно порадует!

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы и отрежьте кончики. Нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки. Положите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, специи, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и мелко нарезанный укроп. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались. Оставьте в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.

Эта закуска отлично подойдет к мясу, рыбе или как легкое дополнение к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким и насыщенным вкусом!