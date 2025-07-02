Салаты больше не делаю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: мгновенная закуска, от которой не останется ни крошки
kasheloff.ru
Огурцы в пакете с пряными специями: быстрая и вкусная закуска, которая исчезает мгновенно
Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся скучными, попробуйте эту легкую и ароматную закуску из огурцов. Она готовится за несколько минут, а результат обязательно порадует!
Ингредиенты:
- 1 кг свежих огурцов
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. молотого кориандра
- 1/3 ч. л. чёрного перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. паприки
- 0,5 ч. л. куркумы
- 2 ст. л. растительного масла
- 25 г свежего укропа
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурцы и отрежьте кончики. Нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки.
- Положите огурцы в полиэтиленовый пакет.
- Добавьте в пакет соль, специи, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и мелко нарезанный укроп.
- Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
- Оставьте в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.
Эта закуска отлично подойдет к мясу, рыбе или как легкое дополнение к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким и насыщенным вкусом!
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