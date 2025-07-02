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Салаты больше не делаю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: мгновенная закуска, от которой не останется ни крошки

Легкая и вкусная закуска из огурцов с ароматным...

kasheloff.ru

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Огурцы в пакете с пряными специями: быстрая и вкусная закуска, которая исчезает мгновенно

Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся скучными, попробуйте эту легкую и ароматную закуску из огурцов. Она готовится за несколько минут, а результат обязательно порадует!

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. молотого кориандра
  • 1/3 ч. л. чёрного перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. куркумы
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте огурцы и отрежьте кончики. Нарежьте их вдоль на 4 части, а затем на брусочки.
  2. Положите огурцы в полиэтиленовый пакет.
  3. Добавьте в пакет соль, специи, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и мелко нарезанный укроп.
  4. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
  5. Оставьте в холодильнике минимум на полчаса, чтобы огурцы пропитались вкусом специй.

Эта закуска отлично подойдет к мясу, рыбе или как легкое дополнение к любому гарниру. Наслаждайтесь ярким и насыщенным вкусом!

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