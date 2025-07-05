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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и простой рецепт

Яркий и ароматный, он станет украшением любого ...

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Салат со свеклой — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить за короткое время.

Яркий и ароматный, он станет украшением любого стола и подарит приятное кулинарное удовольствие.

Необходимые ингредиенты:

  • 3 средние свеклы;

  • 100 г грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

1. Подготовка свеклы:
Свеклу нужно вымыть, отварить до мягкости, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.

2. Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки, охладите и мелко измельчите.

3. Приготовление заправки:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его в орехи, влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

4. Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова тщательно перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Его яркий вкус и насыщенный аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе. Простота и быстрота приготовления порадуют любого, кто решит попробовать этот салат.

Попробуйте этот чудесный салат со свеклой — он непременно станет хитом вашего меню!

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