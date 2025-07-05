Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и простой рецепт
shoes-web.ru
Салат со свеклой — это вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить за короткое время.
Яркий и ароматный, он станет украшением любого стола и подарит приятное кулинарное удовольствие.
Необходимые ингредиенты:
3 средние свеклы;
100 г грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Рецепт приготовления:
1. Подготовка свеклы:
Свеклу нужно вымыть, отварить до мягкости, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.
2. Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки, охладите и мелко измельчите.
3. Приготовление заправки:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его в орехи, влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
4. Сборка салата:
Смешайте натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и снова тщательно перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Его яркий вкус и насыщенный аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе. Простота и быстрота приготовления порадуют любого, кто решит попробовать этот салат.
Попробуйте этот чудесный салат со свеклой — он непременно станет хитом вашего меню!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец