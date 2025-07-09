Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и очень быстро
dzen.ru
Ищете идеальный салат для праздника или семейного ужина, который будет не только вкусным, но и легко готовящимся? Салат "Простушка" — это то, что вам нужно!
Сочетание варёной свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра делает его сытным и аппетитным. Он готовится быстро, а съедается моментально!
Ингредиенты:
Свекла варёная — 2 шт.
Яйца вкрутую — 4 шт.
Огурцы маринованные — 4 шт.
Сыр твёрдый — 200 г
Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
Чеснок — 3 зубчика
Майонез — 4–5 ст. л.
Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
Свекольный слой:
Натрите варёную свеклу на крупной тёрке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Хорошо перемешайте.
Сырный слой:
Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте с оставшимся чесноком и ложкой майонеза.
Яичный слой:
Натрите яйца на средней тёрке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
Огурцы:
Натрите маринованные огурцы на крупной тёрке, отожмите излишки рассола.
Сборка:
Выложите салат слоями в салатник:
1-й слой — горошек (без жидкости)
2-й слой — свекольная масса
3-й слой — яйца
4-й слой — огурцы
5-й слой — сырная смесь
Совет:
Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа, чтобы вкус стал ещё ярче и насыщеннее.
Почему стоит попробовать:
Салат "Простушка" сочетает доступные продукты и насыщенный вкус, а его подача всегда выглядит эффектно. Он отлично подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола. Подавайте в глубокой тарелке или выкладывайте слоями в кольце — в любом случае он будет выглядеть ярко и привлекательно!
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