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Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и очень быстро

Если вы ищете идеальный салат для праздника или...

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Ищете идеальный салат для праздника или семейного ужина, который будет не только вкусным, но и легко готовящимся? Салат "Простушка" — это то, что вам нужно!

Сочетание варёной свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра делает его сытным и аппетитным. Он готовится быстро, а съедается моментально!

Ингредиенты:

  • Свекла варёная — 2 шт.

  • Яйца вкрутую — 4 шт.

  • Огурцы маринованные — 4 шт.

  • Сыр твёрдый — 200 г

  • Горошек консервированный — 1 банка (200 г)

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Майонез — 4–5 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Свекольный слой:
    Натрите варёную свеклу на крупной тёрке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Хорошо перемешайте.

  2. Сырный слой:
    Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте с оставшимся чесноком и ложкой майонеза.

  3. Яичный слой:
    Натрите яйца на средней тёрке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.

  4. Огурцы:
    Натрите маринованные огурцы на крупной тёрке, отожмите излишки рассола.

Сборка:

Выложите салат слоями в салатник:
1-й слой — горошек (без жидкости)
2-й слой — свекольная масса
3-й слой — яйца
4-й слой — огурцы
5-й слой — сырная смесь

Совет:

Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа, чтобы вкус стал ещё ярче и насыщеннее.

Почему стоит попробовать:

Салат "Простушка" сочетает доступные продукты и насыщенный вкус, а его подача всегда выглядит эффектно. Он отлично подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола. Подавайте в глубокой тарелке или выкладывайте слоями в кольце — в любом случае он будет выглядеть ярко и привлекательно!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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