Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и очень быстро

Ищете идеальный салат для праздника или семейного ужина, который будет не только вкусным, но и легко готовящимся? Салат "Простушка" — это то, что вам нужно!

Сочетание варёной свеклы, яиц, маринованных огурцов и сыра делает его сытным и аппетитным. Он готовится быстро, а съедается моментально!

Ингредиенты:

Свекла варёная — 2 шт.

Яйца вкрутую — 4 шт.

Огурцы маринованные — 4 шт.

Сыр твёрдый — 200 г

Горошек консервированный — 1 банка (200 г)

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 4–5 ст. л.

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Свекольный слой:

Натрите варёную свеклу на крупной тёрке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Хорошо перемешайте. Сырный слой:

Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте с оставшимся чесноком и ложкой майонеза. Яичный слой:

Натрите яйца на средней тёрке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли. Огурцы:

Натрите маринованные огурцы на крупной тёрке, отожмите излишки рассола.

Сборка:

Выложите салат слоями в салатник:

1-й слой — горошек (без жидкости)

2-й слой — свекольная масса

3-й слой — яйца

4-й слой — огурцы

5-й слой — сырная смесь

Совет:

Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа, чтобы вкус стал ещё ярче и насыщеннее.

Почему стоит попробовать:

Салат "Простушка" сочетает доступные продукты и насыщенный вкус, а его подача всегда выглядит эффектно. Он отлично подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола. Подавайте в глубокой тарелке или выкладывайте слоями в кольце — в любом случае он будет выглядеть ярко и привлекательно!