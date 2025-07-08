Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро

Если вам нужен простой и вкусный салат для вашего стола, который будет легко приготовить и который понравится всем, обратите внимание на "Простушку".

Этот салат с варёной свеклой, яйцами, маринованными огурцами и сыром сочетает в себе простоту, яркость и насыщенность вкуса.

Ингредиенты:

2 варёные свеклы

4 яйца

4 маринованных огурца

200 г твёрдого сыра

200 г консервированного горошка

3 зубчика чеснока

4-5 ст. л. майонеза

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление:

Свекольный слой:

Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и соль. Перемешайте. Сырный слой:

Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом. Яичный слой:

Натрите яйца, добавьте майонез и соль. Огурцы:

Натрите огурцы, отожмите лишний рассол. Сборка:

Выложите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.

Советы:

Оставьте салат на несколько часов в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.

Почему стоит попробовать:

«Простушка» — это идеальный вариант для тех, кто ищет быстрый, сытный и вкусный салат. Он подойдёт для любого стола и всегда станет отличным выбором, когда нужно удивить гостей или побаловать семью.