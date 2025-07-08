Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро
dzen.ru
Если вам нужен простой и вкусный салат для вашего стола, который будет легко приготовить и который понравится всем, обратите внимание на "Простушку".
Этот салат с варёной свеклой, яйцами, маринованными огурцами и сыром сочетает в себе простоту, яркость и насыщенность вкуса.
Ингредиенты:
2 варёные свеклы
4 яйца
4 маринованных огурца
200 г твёрдого сыра
200 г консервированного горошка
3 зубчика чеснока
4-5 ст. л. майонеза
Соль по вкусу
Пошаговое приготовление:
Свекольный слой:
Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и соль. Перемешайте.
Сырный слой:
Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом.
Яичный слой:
Натрите яйца, добавьте майонез и соль.
Огурцы:
Натрите огурцы, отожмите лишний рассол.
Сборка:
Выложите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.
Советы:
Оставьте салат на несколько часов в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.
Почему стоит попробовать:
«Простушка» — это идеальный вариант для тех, кто ищет быстрый, сытный и вкусный салат. Он подойдёт для любого стола и всегда станет отличным выбором, когда нужно удивить гостей или побаловать семью.
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