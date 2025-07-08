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Салат «Простушка» — свежее и сочное сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро

«Простушка» — это салат, который объединяет вку...

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Если вам нужен простой и вкусный салат для вашего стола, который будет легко приготовить и который понравится всем, обратите внимание на "Простушку".

Этот салат с варёной свеклой, яйцами, маринованными огурцами и сыром сочетает в себе простоту, яркость и насыщенность вкуса.

Ингредиенты:

  • 2 варёные свеклы

  • 4 яйца

  • 4 маринованных огурца

  • 200 г твёрдого сыра

  • 200 г консервированного горошка

  • 3 зубчика чеснока

  • 4-5 ст. л. майонеза

  • Соль по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. Свекольный слой:
    Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте чеснок, майонез и соль. Перемешайте.

  2. Сырный слой:
    Натрите сыр, смешайте с чесноком и майонезом.

  3. Яичный слой:
    Натрите яйца, добавьте майонез и соль.

  4. Огурцы:
    Натрите огурцы, отожмите лишний рассол.

  5. Сборка:
    Выложите салат слоями: горошек, свекла, яйца, огурцы и сыр.

Советы:

Оставьте салат на несколько часов в холодильнике, чтобы он стал более насыщенным по вкусу.

Почему стоит попробовать:

«Простушка» — это идеальный вариант для тех, кто ищет быстрый, сытный и вкусный салат. Он подойдёт для любого стола и всегда станет отличным выбором, когда нужно удивить гостей или побаловать семью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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