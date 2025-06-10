Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно и быстро

Салат «Простушка» — это идеальное сочетание свежих и пикантных ингредиентов, которое быстро завоюет популярность на любом столе.

Яркий и сытный, он подойдет как для праздников, так и для повседневных ужинов.

Ингредиенты:

Свекла вареная — 2 шт.

Яйца (сваренные вкрутую) — 4 шт.

Огурцы маринованные — 4 шт.

Сыр твердый — 200 г

Горошек консервированный — 1 банка (200 г)

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 4–5 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте. Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза. Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли. Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол. Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.

Совет: Дайте салату пропитаться 1-2 часа в холодильнике — станет еще вкуснее, сообщает news.