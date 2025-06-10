Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно и быстро
news.yarach.ru
Салат «Простушка» — это идеальное сочетание свежих и пикантных ингредиентов, которое быстро завоюет популярность на любом столе.
Яркий и сытный, он подойдет как для праздников, так и для повседневных ужинов.
Ингредиенты:
- Свекла вареная — 2 шт.
- Яйца (сваренные вкрутую) — 4 шт.
- Огурцы маринованные — 4 шт.
- Сыр твердый — 200 г
- Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 4–5 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте.
- Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза.
- Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
- Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
- Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.
Совет: Дайте салату пропитаться 1-2 часа в холодильнике — станет еще вкуснее, сообщает news.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец