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Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно и быстро

Салат «Простушка» — это идеальное сочетание све...

news.yarach.ru

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Салат «Простушка» — это идеальное сочетание свежих и пикантных ингредиентов, которое быстро завоюет популярность на любом столе.

Яркий и сытный, он подойдет как для праздников, так и для повседневных ужинов.

Ингредиенты:

  • Свекла вареная — 2 шт.
  • Яйца (сваренные вкрутую) — 4 шт.
  • Огурцы маринованные — 4 шт.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 4–5 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте.
  2. Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза.
  3. Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
  4. Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
  5. Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.

Совет: Дайте салату пропитаться 1-2 часа в холодильнике — станет еще вкуснее, сообщает news.

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