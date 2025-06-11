Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно, быстро и сытно

Салат «Простушка»: идеальное сочетание свежих вкусов

Салат «Простушка» — это отличное решение для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать семью вкусным и сытным блюдом. Яркие, свежие ингредиенты, такие как свекла, яйца, маринованные огурцы и сыр, создают идеальное сочетание, которое легко приготовить и которое будет популярно на любом столе.

Ингредиенты:

2 вареные свеклы

4 сваренных вкрутую яйца

4 маринованных огурца

200 г твердого сыра

1 банка (200 г) консервированного горошка

3 зубчика чеснока

4-5 ст. л. майонеза

Соль по вкусу

Приготовление:

Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте. Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза. Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли. Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол. Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.

Совет: Чтобы салат стал еще более вкусным, дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Салат «Простушка» — это не только сытное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.