Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно, быстро и сытно
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Салат «Простушка»: идеальное сочетание свежих вкусов
Салат «Простушка» — это отличное решение для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать семью вкусным и сытным блюдом. Яркие, свежие ингредиенты, такие как свекла, яйца, маринованные огурцы и сыр, создают идеальное сочетание, которое легко приготовить и которое будет популярно на любом столе.
Ингредиенты:
- 2 вареные свеклы
- 4 сваренных вкрутую яйца
- 4 маринованных огурца
- 200 г твердого сыра
- 1 банка (200 г) консервированного горошка
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 ст. л. майонеза
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте.
- Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза.
- Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
- Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
- Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.
Совет: Чтобы салат стал еще более вкусным, дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.
Салат «Простушка» — это не только сытное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.
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