Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Салат «Простушка» — яркое сочетание дешевых ингредиентов! Вкусно, быстро и сытно

это сытное и яркое блюдо, которое сочетает в се...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Салат «Простушка»: идеальное сочетание свежих вкусов

Салат «Простушка» — это отличное решение для тех, кто хочет удивить гостей или порадовать семью вкусным и сытным блюдом. Яркие, свежие ингредиенты, такие как свекла, яйца, маринованные огурцы и сыр, создают идеальное сочетание, которое легко приготовить и которое будет популярно на любом столе.

Ингредиенты:

  • 2 вареные свеклы
  • 4 сваренных вкрутую яйца
  • 4 маринованных огурца
  • 200 г твердого сыра
  • 1 банка (200 г) консервированного горошка
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 ст. л. майонеза
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Перемешайте.
  2. Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с зубчиком чеснока и 1 ст. л. майонеза.
  3. Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
  4. Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
  5. Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.

Совет: Чтобы салат стал еще более вкусным, дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Салат «Простушка» — это не только сытное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Интересное в Казани

день назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

травить клопов в балашихе

Не у нас

18 часов назад

Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

Лонгриды

21 час назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

сломался кондиционер в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

19 часов назад

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

Новости Казани

день назад

Известный шляпный кутюрье научит жительниц Казани носить шляпки

Новости Казани

21 час назад

В озере Казани утонул ребенок
Новости Казани
2 дня назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Фестиваль «Нур»

час назад

Пользователи Яндекс Go будут находить такси в аэропорту быстрее

Интересное в Казани

20 часов назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

Новости Казани

2 часа назад

На Терегулова мужчина с улицы снимал девушку, которая была в квартире

Новости Татарстана

2 часа назад

Госпитализировали с истощением: разыскали 12-летнего сына скандальной челнинки
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 часа назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

3 часа назад

Ученые заявили, что конец света может угрожать Земле даже изнутри

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали продукты, которые повышают тестостерон

Не у нас

4 часа назад

Названы 3 продукта, которые могут быть опасны для здоровья
Почему фундамент треснет через год? Разбираем г...
Интересное в Казани
6 дней назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов