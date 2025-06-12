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Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов! Вкусно, быстро и сытно

Салат «Простушка» — лёгкое, но сытное блюдо, ко...

dzen.ru

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Салат «Простушка» — отличное решение для тех, кто хочет порадовать гостей или семью вкусным и сытным блюдом.

Яркие, свежие ингредиенты, такие как свекла, яйца, маринованные огурцы и сыр, создают идеальное сочетание, которое легко приготовить и которое обязательно будет популярно на любом столе.

Ингредиенты:

  • 2 варёные свеклы
  • 4 сварённых вкрутую яйца
  • 4 маринованных огурца
  • 200 г твердого сыра
  • 1 банка (200 г) консервированного горошка
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 ст. л. майонеза
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  1. Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Хорошо перемешайте.
  2. Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с чесноком и 1 ст. л. майонеза.
  3. Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
  4. Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
  5. Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.

Советы:

Чтобы салат стал еще вкуснее, дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

Салат «Простушка» — это не только сытное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.

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