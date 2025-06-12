Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов! Вкусно, быстро и сытно
dzen.ru
Салат «Простушка» — отличное решение для тех, кто хочет порадовать гостей или семью вкусным и сытным блюдом.
Яркие, свежие ингредиенты, такие как свекла, яйца, маринованные огурцы и сыр, создают идеальное сочетание, которое легко приготовить и которое обязательно будет популярно на любом столе.
Ингредиенты:
- 2 варёные свеклы
- 4 сварённых вкрутую яйца
- 4 маринованных огурца
- 200 г твердого сыра
- 1 банка (200 г) консервированного горошка
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 ст. л. майонеза
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Свекла: натрите на крупной терке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и немного соли. Хорошо перемешайте.
- Сыр: натрите на мелкой терке, смешайте с чесноком и 1 ст. л. майонеза.
- Яйца: натрите на средней терке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
- Огурцы: натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний рассол.
- Сборка: выкладывайте слоями — горошек (без жидкости), свекла, яйца, огурцы, сырная смесь.
Советы:
Чтобы салат стал еще вкуснее, дайте ему пропитаться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.
Салат «Простушка» — это не только сытное, но и полезное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.
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