Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов! Очень вкусно, быстро и сытно
dzen.ru
Салат «Простушка»: вкусный и сытный рецепт с простых ингредиентов
Если вы ищете лёгкий в приготовлении, но эффектный салат, попробуйте «Простушку». Он сочетает свеклу, яйца, огурцы, сыр и горошек — всё, что нужно для насыщенного вкуса и красивой подачи. Готовится просто, но результат порадует и гостей, и домашних.
Ингредиенты:
- 2 варёные свеклы
- 4 варёных яйца
- 4 маринованных огурца
- 200 г твёрдого сыра
- 1 банка (200 г) консервированного зелёного горошка
- 3 зубчика чеснока
- 4–5 ст. л. майонеза
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Свекла: натереть на крупной тёрке, добавить 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и соль. Перемешать.
- Сыр: натереть мелко, смешать с 1 зубчиком чеснока и ложкой майонеза.
- Яйца: натереть на средней тёрке, добавить майонез и немного соли.
- Огурцы: натереть, слегка отжать от лишней жидкости.
- Сборка: выкладывать слоями — горошек (без жидкости), свекольная масса, яйца, огурцы, сырная смесь.
Советы:
- Дайте салату настояться 1–2 часа в холодильнике — он станет ещё вкуснее.
- Для пикантности можно добавить немного зелени или чёрного перца.
Салат «Простушка» — отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола: доступно, красиво и вкусно.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец