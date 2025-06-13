Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов! Очень вкусно, быстро и сытно

Салат «Простушка»: вкусный и сытный рецепт с простых ингредиентов

Если вы ищете лёгкий в приготовлении, но эффектный салат, попробуйте «Простушку». Он сочетает свеклу, яйца, огурцы, сыр и горошек — всё, что нужно для насыщенного вкуса и красивой подачи. Готовится просто, но результат порадует и гостей, и домашних.

Ингредиенты:

2 варёные свеклы

4 варёных яйца

4 маринованных огурца

200 г твёрдого сыра

1 банка (200 г) консервированного зелёного горошка

3 зубчика чеснока

4–5 ст. л. майонеза

Соль — по вкусу

Приготовление:

Свекла: натереть на крупной тёрке, добавить 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и соль. Перемешать. Сыр: натереть мелко, смешать с 1 зубчиком чеснока и ложкой майонеза. Яйца: натереть на средней тёрке, добавить майонез и немного соли. Огурцы: натереть, слегка отжать от лишней жидкости. Сборка: выкладывать слоями — горошек (без жидкости), свекольная масса, яйца, огурцы, сырная смесь.

Советы:

Дайте салату настояться 1–2 часа в холодильнике — он станет ещё вкуснее.

Для пикантности можно добавить немного зелени или чёрного перца.

Салат «Простушка» — отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола: доступно, красиво и вкусно.