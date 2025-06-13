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Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов! Очень вкусно, быстро и сытно

Салат «Простушка» с яйцами, свеклой и сыром — п...

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Салат «Простушка»: вкусный и сытный рецепт с простых ингредиентов

Если вы ищете лёгкий в приготовлении, но эффектный салат, попробуйте «Простушку». Он сочетает свеклу, яйца, огурцы, сыр и горошек — всё, что нужно для насыщенного вкуса и красивой подачи. Готовится просто, но результат порадует и гостей, и домашних.

Ингредиенты:

  • 2 варёные свеклы
  • 4 варёных яйца
  • 4 маринованных огурца
  • 200 г твёрдого сыра
  • 1 банка (200 г) консервированного зелёного горошка
  • 3 зубчика чеснока
  • 4–5 ст. л. майонеза
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Свекла: натереть на крупной тёрке, добавить 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и соль. Перемешать.
  2. Сыр: натереть мелко, смешать с 1 зубчиком чеснока и ложкой майонеза.
  3. Яйца: натереть на средней тёрке, добавить майонез и немного соли.
  4. Огурцы: натереть, слегка отжать от лишней жидкости.
  5. Сборка: выкладывать слоями — горошек (без жидкости), свекольная масса, яйца, огурцы, сырная смесь.

Советы:

  • Дайте салату настояться 1–2 часа в холодильнике — он станет ещё вкуснее.
  • Для пикантности можно добавить немного зелени или чёрного перца.

Салат «Простушка» — отличный выбор для семейного ужина или праздничного стола: доступно, красиво и вкусно.

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