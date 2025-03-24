Салат «Палочка Выручалочка». Время приготовления всего 5 минут, готовь хоть на ужин, хоть на обед, такой не приедается

Этот салат — настоящий спасатель в случае нехватки времени, ведь его приготовление займет всего 5 минут! Легкий, вкусный и универсальный, он отлично подходит как для ужина, так и для обеда.

Благодаря простоте ингредиентов, он не приедается, а наоборот, всегда остается актуальным.

Ингредиенты:

1 банка кукурузы

1 упаковка куриного филе (или отварное мясо)

1 яблоко

Майонез по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками. Если используете готовое мясо, можно пропустить этот шаг. Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте его мелкими кубиками. Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость. Все ингредиенты смешайте в одной миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Готово! Быстро, просто и вкусно.