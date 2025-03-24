Салат «Палочка Выручалочка». Время приготовления всего 5 минут, готовь хоть на ужин, хоть на обед, такой не приедается
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Этот салат — настоящий спасатель в случае нехватки времени, ведь его приготовление займет всего 5 минут! Легкий, вкусный и универсальный, он отлично подходит как для ужина, так и для обеда.
Благодаря простоте ингредиентов, он не приедается, а наоборот, всегда остается актуальным.
Ингредиенты:
- 1 банка кукурузы
- 1 упаковка куриного филе (или отварное мясо)
- 1 яблоко
- Майонез по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
- Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками. Если используете готовое мясо, можно пропустить этот шаг.
- Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте его мелкими кубиками.
- Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость.
- Все ингредиенты смешайте в одной миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
Готово! Быстро, просто и вкусно.
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