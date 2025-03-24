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Салат «Палочка Выручалочка». Время приготовления всего 5 минут, готовь хоть на ужин, хоть на обед, такой не приедается

Салат «Палочка Выручалочка» — быстрый и вкусный...

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Этот салат — настоящий спасатель в случае нехватки времени, ведь его приготовление займет всего 5 минут! Легкий, вкусный и универсальный, он отлично подходит как для ужина, так и для обеда.

Благодаря простоте ингредиентов, он не приедается, а наоборот, всегда остается актуальным.

Ингредиенты:

  • 1 банка кукурузы
  • 1 упаковка куриного филе (или отварное мясо)
  • 1 яблоко
  • Майонез по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками. Если используете готовое мясо, можно пропустить этот шаг.
  2. Очистите яблоко, удалите сердцевину и нарежьте его мелкими кубиками.
  3. Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость.
  4. Все ингредиенты смешайте в одной миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Готово! Быстро, просто и вкусно.

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