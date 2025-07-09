Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: лишь четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два
kasheloff.ru
Салат "Обжорка" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для любого случая. Хрустящий лук, отварная курица, морковь и соленые огурцы создают неповторимую комбинацию вкусов, которая понравится даже самым привередливым гурманам.
Этот салат станет настоящей изюминкой на вашем столе, будь то повседневный ужин или праздничное застолье.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Калорийность: 111 ккал на порцию
Ингредиенты:
Куриные бедра без кости — 400 г
Свежая морковь — 300 г
Лук репчатый — 250 г
Солёные огурцы — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Свежая петрушка — 10 г
Майонез — 2 ст. л.
Растительное масло — 3 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Вода — 1,5 л
Перец черный молотый — 1/3 ч. л.
Соль — 1,5 ч. л.
Необходимые инструменты:
Кастрюля
Разделочная доска
Миска
Сковорода
Приготовление:
Отварите курицу:
В кастрюлю положите куриные бедра, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч. л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.
Подготовьте овощи:
Морковь и лук нарежьте соломкой.
Жарьте лук:
Разогрейте 2 ст. л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности, примерно 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите.
Жарьте морковь:
В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.
Нарежьте курицу и огурцы:
Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой.
Соберите салат:
В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы и обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч. л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте.
Подача:
Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Почему стоит попробовать:
Салат "Обжорка" — это не только вкусно, но и сытно. Его можно подать как на повседневный ужин, так и на праздничный стол. Лёгкость в приготовлении и разнообразие вкусов делают этот салат незаменимым на любой кухне!
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