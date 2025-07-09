Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: лишь четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два

Салат "Обжорка" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для любого случая. Хрустящий лук, отварная курица, морковь и соленые огурцы создают неповторимую комбинацию вкусов, которая понравится даже самым привередливым гурманам.

Этот салат станет настоящей изюминкой на вашем столе, будь то повседневный ужин или праздничное застолье.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости — 400 г

Свежая морковь — 300 г

Лук репчатый — 250 г

Солёные огурцы — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Свежая петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст. л.

Растительное масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Вода — 1,5 л

Перец черный молотый — 1/3 ч. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Необходимые инструменты:

Кастрюля

Разделочная доска

Миска

Сковорода

Приготовление:

Отварите курицу:

В кастрюлю положите куриные бедра, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч. л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне. Подготовьте овощи:

Морковь и лук нарежьте соломкой. Жарьте лук:

Разогрейте 2 ст. л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности, примерно 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите. Жарьте морковь:

В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите. Нарежьте курицу и огурцы:

Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой. Соберите салат:

В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы и обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч. л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте. Подача:

Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Почему стоит попробовать:

Салат "Обжорка" — это не только вкусно, но и сытно. Его можно подать как на повседневный ужин, так и на праздничный стол. Лёгкость в приготовлении и разнообразие вкусов делают этот салат незаменимым на любой кухне!