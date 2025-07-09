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Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: лишь четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два

Салат "Обжорка" — это идеальное сочетание хруст...

kasheloff.ru

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Салат "Обжорка" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое идеально подойдёт для любого случая. Хрустящий лук, отварная курица, морковь и соленые огурцы создают неповторимую комбинацию вкусов, которая понравится даже самым привередливым гурманам.

Этот салат станет настоящей изюминкой на вашем столе, будь то повседневный ужин или праздничное застолье.

Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Куриные бедра без кости — 400 г

  • Свежая морковь — 300 г

  • Лук репчатый — 250 г

  • Солёные огурцы — 200 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Свежая петрушка — 10 г

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Вода — 1,5 л

  • Перец черный молотый — 1/3 ч. л.

  • Соль — 1,5 ч. л.

Необходимые инструменты:

  • Кастрюля

  • Разделочная доска

  • Миска

  • Сковорода

Приготовление:

  1. Отварите курицу:
    В кастрюлю положите куриные бедра, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч. л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.

  2. Подготовьте овощи:
    Морковь и лук нарежьте соломкой.

  3. Жарьте лук:
    Разогрейте 2 ст. л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности, примерно 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите.

  4. Жарьте морковь:
    В ту же сковороду добавьте 1 ст. л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.

  5. Нарежьте курицу и огурцы:
    Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой.

  6. Соберите салат:
    В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы и обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч. л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте.

  7. Подача:
    Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Почему стоит попробовать:

Салат "Обжорка" — это не только вкусно, но и сытно. Его можно подать как на повседневный ужин, так и на праздничный стол. Лёгкость в приготовлении и разнообразие вкусов делают этот салат незаменимым на любой кухне!

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