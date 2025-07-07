Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола самым первым
kasheloff.ru
Этот салат с курицей, жареным луком, морковью и солеными огурцами — настоящий фаворит для семейных обедов и торжеств.
"Обжорка" готовится быстро, всегда получается сытной и вкусной, а ингредиенты легко найти в любом супермаркете.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Калорийность: 111 ккал на порцию
Ингредиенты:
Куриные бедра без кости — 400 г
Свежая морковь — 300 г
Лук репчатый — 250 г
Солёные огурцы — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Свежая петрушка — 10 г
Майонез — 2 ст.л.
Растительное масло — 3 ст.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.
Вода — 1,5 л
Перец черный молотый — 1/3 ч.л.
Соль — 1,5 ч.л.
Приготовление:
Отварите курицу:
Положите куриные бедра в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте соль и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.
Подготовьте овощи:
Нарежьте морковь и лук соломкой.
Обжарьте лук и морковь:
Лук обжаривайте до прозрачности в 2 ст.л. растительного масла (4-5 минут). Морковь обжаривайте в 1 ст.л. масла до состояния аль денте (4-5 минут). Остудите.
Нарежьте курицу и огурцы:
Нарежьте куриное мясо и соленые огурцы соломкой.
Соберите салат:
В миске смешайте курицу, огурцы, обжаренные овощи, чеснок, петрушку, лимонный сок, специи и майонез. Хорошо перемешайте.
Подача:
Подавайте салат, украсив его свежей зеленью.
Этот салат идеально подходит для любого стола, он сытный, быстрый и вкусный!
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