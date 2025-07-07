Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола самым первым

Этот салат с курицей, жареным луком, морковью и солеными огурцами — настоящий фаворит для семейных обедов и торжеств.

"Обжорка" готовится быстро, всегда получается сытной и вкусной, а ингредиенты легко найти в любом супермаркете.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости — 400 г

Свежая морковь — 300 г

Лук репчатый — 250 г

Солёные огурцы — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Свежая петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст.л.

Растительное масло — 3 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Вода — 1,5 л

Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

Соль — 1,5 ч.л.

Приготовление:

Отварите курицу:

Положите куриные бедра в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте соль и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне. Подготовьте овощи:

Нарежьте морковь и лук соломкой. Обжарьте лук и морковь:

Лук обжаривайте до прозрачности в 2 ст.л. растительного масла (4-5 минут). Морковь обжаривайте в 1 ст.л. масла до состояния аль денте (4-5 минут). Остудите. Нарежьте курицу и огурцы:

Нарежьте куриное мясо и соленые огурцы соломкой. Соберите салат:

В миске смешайте курицу, огурцы, обжаренные овощи, чеснок, петрушку, лимонный сок, специи и майонез. Хорошо перемешайте. Подача:

Подавайте салат, украсив его свежей зеленью.

Этот салат идеально подходит для любого стола, он сытный, быстрый и вкусный!