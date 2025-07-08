Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два

Салат "Обжорка" — это простое, но очень сытное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Его сытность, быстрота приготовления и уникальный вкус сделали его популярным среди любителей домашней кухни.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости — 400 г

Свежая морковь — 300 г

Лук репчатый — 250 г

Солёные огурцы — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Свежая петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст.л.

Растительное масло — 3 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Вода — 1,5 л

Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

Соль — 1,5 ч.л.

Приготовление:

Отварите курицу:

Положите куриные бедра в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 25 минут. После этого дайте курице остыть в бульоне. Подготовьте овощи:

Нарежьте морковь и лук соломкой. Жарьте овощи:

Лук обжарьте до прозрачности, а морковь — до состояния аль денте. Остудите. Нарежьте курицу и огурцы:

Нарежьте куриное мясо и солёные огурцы соломкой. Соберите салат:

В миске смешайте курицу, огурцы, обжаренные овощи, чеснок, петрушку, лимонный сок, специи и майонез. Подача:

Украсьте салат свежей зеленью и подавайте.

"Обжорка" — это салат, который понравится всем, а его сытность и яркий вкус не оставят равнодушным ни одного гостя!