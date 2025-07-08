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Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два

Салат "Обжорка" — это сытное и вкусное блюдо, к...

kasheloff.ru

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Салат "Обжорка" — это простое, но очень сытное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

Его сытность, быстрота приготовления и уникальный вкус сделали его популярным среди любителей домашней кухни.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Куриные бедра без кости — 400 г

  • Свежая морковь — 300 г

  • Лук репчатый — 250 г

  • Солёные огурцы — 200 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Свежая петрушка — 10 г

  • Майонез — 2 ст.л.

  • Растительное масло — 3 ст.л.

  • Лимонный сок — 1 ст.л.

  • Вода — 1,5 л

  • Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

  • Соль — 1,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Отварите курицу:
    Положите куриные бедра в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 25 минут. После этого дайте курице остыть в бульоне.

  2. Подготовьте овощи:
    Нарежьте морковь и лук соломкой.

  3. Жарьте овощи:
    Лук обжарьте до прозрачности, а морковь — до состояния аль денте. Остудите.

  4. Нарежьте курицу и огурцы:
    Нарежьте куриное мясо и солёные огурцы соломкой.

  5. Соберите салат:
    В миске смешайте курицу, огурцы, обжаренные овощи, чеснок, петрушку, лимонный сок, специи и майонез.

  6. Подача:
    Украсьте салат свежей зеленью и подавайте.

"Обжорка" — это салат, который понравится всем, а его сытность и яркий вкус не оставят равнодушным ни одного гостя!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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