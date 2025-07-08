Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: четыре ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола на раз-два
kasheloff.ru
Салат "Обжорка" — это простое, но очень сытное и вкусное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.
Его сытность, быстрота приготовления и уникальный вкус сделали его популярным среди любителей домашней кухни.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Калорийность: 111 ккал на порцию
Ингредиенты:
Куриные бедра без кости — 400 г
Свежая морковь — 300 г
Лук репчатый — 250 г
Солёные огурцы — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Свежая петрушка — 10 г
Майонез — 2 ст.л.
Растительное масло — 3 ст.л.
Лимонный сок — 1 ст.л.
Вода — 1,5 л
Перец черный молотый — 1/3 ч.л.
Соль — 1,5 ч.л.
Приготовление:
Отварите курицу:
Положите куриные бедра в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 25 минут. После этого дайте курице остыть в бульоне.
Подготовьте овощи:
Нарежьте морковь и лук соломкой.
Жарьте овощи:
Лук обжарьте до прозрачности, а морковь — до состояния аль денте. Остудите.
Нарежьте курицу и огурцы:
Нарежьте куриное мясо и солёные огурцы соломкой.
Соберите салат:
В миске смешайте курицу, огурцы, обжаренные овощи, чеснок, петрушку, лимонный сок, специи и майонез.
Подача:
Украсьте салат свежей зеленью и подавайте.
"Обжорка" — это салат, который понравится всем, а его сытность и яркий вкус не оставят равнодушным ни одного гостя!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец