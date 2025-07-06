Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: 4 ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола самым первым
kasheloff.ru
Салат "Обжорка" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Хрустящий лук, отварная курица, морковь и соленые огурцы создают неповторимую комбинацию вкусов, которая всегда на ура!
- Время приготовления: 40 минут
- Количество порций: 6
- Калорийность: 111 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Куриные бедра без кости — 400 г
- Свежая морковь — 300 г
- Лук репчатый — 250 г
- Солёные огурцы — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежая петрушка — 10 г
- Майонез — 2 ст.л.
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Вода — 1,5 л
- Перец черный молотый — 1/3 ч.л.
- Соль — 1,5 ч.л.
Необходимые инструменты:
- Кастрюля
- Разделочная доска
- Миска
- Сковорода
Приготовление:
- Отварите курицу.
В кастрюлю положите куриные бедра, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч.л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.
- Подготовьте овощи.
Морковь и лук нарежьте соломкой.
- Жарьте лук.
Разогрейте 2 ст.л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности, примерно 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите.
- Жарьте морковь.
В ту же сковороду добавьте 1 ст.л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.
- Нарежьте курицу и огурцы.
Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой.
- Соберите салат.
В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы, обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч.л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте.
- Подача.
Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Этот салат — идеальный выбор для любого стола, будь то повседневный ужин или праздничное мероприятие. Он всегда получается вкусным, сытным и привлекает внимание гостей!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец