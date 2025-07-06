Салат «Обжорка» - очень просто и быстро: 4 ингредиента, а вкус невероятный – уплетают со стола самым первым

Салат "Обжорка" — это не только вкусное, но и сытное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Хрустящий лук, отварная курица, морковь и соленые огурцы создают неповторимую комбинацию вкусов, которая всегда на ура!

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости — 400 г

Свежая морковь — 300 г

Лук репчатый — 250 г

Солёные огурцы — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Свежая петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст.л.

Растительное масло — 3 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Вода — 1,5 л

Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

Соль — 1,5 ч.л.

Необходимые инструменты:

Кастрюля

Разделочная доска

Миска

Сковорода

Приготовление:

Отварите курицу.

В кастрюлю положите куриные бедра, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч.л. соли и варите на среднем огне 25 минут. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.

Подготовьте овощи.

Морковь и лук нарежьте соломкой.

Жарьте лук.

Разогрейте 2 ст.л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности, примерно 4-5 минут, затем переложите в миску и остудите.

Жарьте морковь.

В ту же сковороду добавьте 1 ст.л. масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.

Нарежьте курицу и огурцы.

Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой.

Соберите салат.

В глубокую миску добавьте измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы, обжаренные овощи. Заправьте лимонным соком, черным молотым перцем, ½ ч.л. соли и майонезом. Хорошо перемешайте.

Подача.

Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот салат — идеальный выбор для любого стола, будь то повседневный ужин или праздничное мероприятие. Он всегда получается вкусным, сытным и привлекает внимание гостей!