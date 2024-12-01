Саид Галиуллин из Казани будет бороться за победу в финале «Голос. Дети»

Юный казанский вокалист Саид Галиуллин вышел в заключительный раунд знаменитого детского музыкального конкурса "Голос. Дети", который транслируется на Первом канале. В ходе турнира Саид прошел несколько этапов слепых прослушиваний, завоевывая сердца как зрителей, так и жюри, и выбрал в качестве своего наставника известного исполнителя Jony.

В финале Саиду предстоит сразиться с двумя другими талантливыми участниками: Григорием Дружининым из Москвы и Романом Скроботом из Белгорода. В предыдущем раунде, полуфинале, казанский певец выступил с песней «Смуглянка» в исполнении с военным хором и собрал впечатляющие 59% голосов от аудитории, что позволило ему продвинуться дальше.

Поклонники Саида могут поддержать его, отправив SMS во время его выступления в финале, который состоится 29 ноября в 21:45. Номер для голосования будет отображен на экране во время трансляции, что дает каждому зрителю возможность влиять на результаты конкурса в реальном времени.