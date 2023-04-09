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· Регина Шигабетдинова

«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Автомобилистам сказали, что нужно сделать, чтобы с 10 апреля им не запретили садиться за руль
«С завтрашнего дня запретят садиться за руль»: водителей ждет новый сюрприз

Фото: rbc.ru

Автомобилистам страны рассказали о запрете садиться за руль своего транспорта в определенном случае. С 10 апреля будут проводиться рейды для обнаружения нарушителей, сообщает PRIMPRESS.

Запретить водить автомобилистам смогут судебные приставы. Ведомство не может лишать водителей прав, но если человек накопил долги и не собирается их оплачивать, в отношении него могут вынести такой запрет, который фактически будет приравнен к лишению прав, хоть и временному. Чаще всего такое решение выносится для водителей, которые накопили долги по неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения или по алиментам.

Сумма долга может и не быть такой большой: на крайнюю меру могут пойти и с задолженностью более 10 тысяч рублей. Водителю сначала предложат погасить сумму самостоятельно, но если он этого не сделает, запретить ему садиться за руль могут буквально с завтрашнего дня и вплоть до момента, пока долг не исчезнет из базы. Поэтому каждому автомобилисту лучше сразу проверить наличие у себя каких-либо задолженностей, и если они есть, необходимо как можно скорее их закрыть.

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