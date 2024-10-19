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С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кто установил «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк, один из ключевых игроков на рынке фин...

tgstat.ru

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Сбербанк, один из ключевых игроков на рынке финансовых услуг в России, представил революционную функцию в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", которая позволяет клиентам оплачивать покупки с помощью технологии распознавания лица. Это новшество открывает новую страницу в истории потребительского взаимодействия и обещает существенно изменить привычные способы оплаты.

Простота в каждой улыбке

Теперь для оплаты товаров в магазинах достаточно просто улыбнуться камере у кассы. Система автоматически идентифицирует клиента и производит списание нужной суммы с его счета. Этот процесс не только экономит время, но и избавляет от необходимости носить с собой пластиковые карты или использовать QR-коды.

Как начать пользоваться новым сервисом?

Для активации опции пользователю необходимо:

  1. Открыть приложение "Сбербанк Онлайн".
  2. Активировать функцию оплаты по лицу.
  3. Подтвердить активацию, используя одноразовый код, который придет на телефон.

Если возникают трудности с настройкой, можно запросить помощь у голосового ассистента банка, который подробно объяснит, как настроить и использовать новую функцию.

Где можно использовать?

Система распознавания лица уже функционирует во многих крупных супермаркетах по всей России. Сбербанк планирует дальнейшее расширение доступности этой технологии, делая ее стандартом быстрых платежей в розничной торговле.

Преимущества для потребителей

  • Безопасность: Биометрическая идентификация значительно повышает безопасность платежей.
  • Скорость: Оплата товаров происходит практически мгновенно.
  • Удобство: Исключает потребность в физических платежных средствах.

Взгляд в будущее

Внедрение оплаты по лицу является частью стратегии Сбербанка по цифровой трансформации финансовых услуг. После внедрения бесконтактных карт и цифровых кошельков, оплата по лицу открывает новые горизонты для упрощения и безопасности финансовых операций.

Эта услуга ожидаемо найдет своих сторонников среди российских потребителей, которые все активнее интересуются новейшими финансовыми технологиями, способствующими оптимизации их повседневной жизни. Сбербанк продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая инновационные и востребованные решения, соответствующие ожиданиям современного общества, пишет PRIMPRESS.

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