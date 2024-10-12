Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого установлен «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк России вводит революционную технологию...

zagrandoc.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк России вводит революционную технологию, которая изменит традиционные методы оплаты товаров. Скоро клиенты смогут расплачиваться за покупки в магазинах, используя лишь технологию распознавания лица. Эта функция, интегрированная в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", позволит совершать покупки без физических карт или QR-кодов. Всё, что потребуется от покупателей — это улыбнуться камере на кассе для мгновенного списания средств с их счета.

Как пользоваться новым сервисом

Для активации нового способа оплаты, клиенты должны будут выполнить несколько простых шагов через приложение "Сбербанк Онлайн": активировать опцию оплаты по лицу и подтвердить её одноразовым кодом, полученным по СМС. Если возникнут вопросы по настройке, можно будет обратиться за помощью к голосовому ассистенту банка.

Доступность и удобство использования

По информации Сбербанка, уже сейчас во многих крупных супермаркетах по всей России установлены кассы, поддерживающие новую систему распознавания лица. Это обеспечивает клиентам возможность мгновенно воспользоваться сервисом, делая процесс покупок еще быстрее и комфортнее.

Преимущества для потребителей

Главные преимущества новой функции включают в себя:

  • Отказ от необходимости использования физических банковских карт и QR-кодов.
  • Оплата товаров простым жестом — улыбкой перед камерой.
  • Повышенная безопасность благодаря использованию биометрических данных.
  • Широкая доступность технологии в крупных торговых сетях.

Значение инновации

Внедрение оплаты через распознавание лица является значительным шагом в цифровой трансформации финансовой отрасли. Этот метод не только упрощает процесс покупки, но и гарантирует высокий уровень безопасности благодаря использованию персональных биометрических данных для подтверждения транзакций.

Для Сбербанка этот проект является способом укрепить свои позиции на рынке как инновационной финансовой организации, стремящейся предоставить своим клиентам передовые и удобные решения для управления личными финансами, сообщае PRIMPRESS.

Эта новая функция, несомненно, найдет своих сторонников среди российских потребителей, все чаще отдающих предпочтение инновационным финансовым технологиям для упрощения своей повседневной жизни. Оплата по лицу от Сбербанка — это пример того, как современные технологии могут делать финансовые операции проще, быстрее и безопаснее.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Новости России

день назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

вызвать травить тараканов москва офис

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости России

3 дня назад

Добровольческий проект АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей регионального этапа международной премии #мывместе

сколько стоит прошивка андроида в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Татарстана

23 часа назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Татарстана

6 часов назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Интересное в Казани

10 часов назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане местную жительницу подозревают в краже телефона в комиссионном магазине

Новости Казани

2 часа назад

В Казани потратят 9 млн рублей на содержание садов, парков и скверов
В Казани парень порезал бывшую девушку в пример...
Новости Казани
час назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане охотники передали новую партию ружей и боеприпасов для бойцов в зону СВО

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям Татарстана начали платить за фиксацию нарушений ПДД

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане почти на 100% выполнена программа обновления дворов
ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе
Новости России
4 дня назад

ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе