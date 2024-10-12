С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого установлен «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк России вводит революционную технологию, которая изменит традиционные методы оплаты товаров. Скоро клиенты смогут расплачиваться за покупки в магазинах, используя лишь технологию распознавания лица. Эта функция, интегрированная в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", позволит совершать покупки без физических карт или QR-кодов. Всё, что потребуется от покупателей — это улыбнуться камере на кассе для мгновенного списания средств с их счета.

Как пользоваться новым сервисом

Для активации нового способа оплаты, клиенты должны будут выполнить несколько простых шагов через приложение "Сбербанк Онлайн": активировать опцию оплаты по лицу и подтвердить её одноразовым кодом, полученным по СМС. Если возникнут вопросы по настройке, можно будет обратиться за помощью к голосовому ассистенту банка.

Доступность и удобство использования

По информации Сбербанка, уже сейчас во многих крупных супермаркетах по всей России установлены кассы, поддерживающие новую систему распознавания лица. Это обеспечивает клиентам возможность мгновенно воспользоваться сервисом, делая процесс покупок еще быстрее и комфортнее.

Преимущества для потребителей

Главные преимущества новой функции включают в себя:

Отказ от необходимости использования физических банковских карт и QR-кодов.

Оплата товаров простым жестом — улыбкой перед камерой.

Повышенная безопасность благодаря использованию биометрических данных.

Широкая доступность технологии в крупных торговых сетях.

Значение инновации

Внедрение оплаты через распознавание лица является значительным шагом в цифровой трансформации финансовой отрасли. Этот метод не только упрощает процесс покупки, но и гарантирует высокий уровень безопасности благодаря использованию персональных биометрических данных для подтверждения транзакций.

Для Сбербанка этот проект является способом укрепить свои позиции на рынке как инновационной финансовой организации, стремящейся предоставить своим клиентам передовые и удобные решения для управления личными финансами, сообщае PRIMPRESS.

Эта новая функция, несомненно, найдет своих сторонников среди российских потребителей, все чаще отдающих предпочтение инновационным финансовым технологиям для упрощения своей повседневной жизни. Оплата по лицу от Сбербанка — это пример того, как современные технологии могут делать финансовые операции проще, быстрее и безопаснее.