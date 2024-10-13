С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил новаторский сервис, который обещает кардинально изменить привычные способы оплаты в розничной торговле. Начиная с завтрашнего дня, клиенты банка смогут оплачивать покупки просто улыбаясь камере на кассе. Эта функция стала возможной благодаря интеграции технологии биометрического распознавания лиц в приложение "Сбербанк Онлайн".

Простота в каждой детали

Для активации новой функции пользователи должны всего лишь зайти в приложение "Сбербанк Онлайн", включить опцию оплаты по лицу и подтвердить активацию через одноразовый код, который придет на их телефон. В случае возникновения вопросов или проблем при настройке, клиенты могут обратиться к голосовому ассистенту банка за подробными инструкциями.

Доступность и удобство использования

Сбербанк сообщает, что кассы с поддержкой распознавания лиц уже установлены в многочисленных торговых сетях по всей России. Это значит, что клиенты могут начать пользоваться новым сервисом без задержек, наслаждаясь быстрыми и удобными покупками.

Преимущества биометрической оплаты

Основные преимущества новой системы оплаты включают в себя:

Отказ от физических носителей: Не требуется использование банковских карт или QR-кодов.

Не требуется использование банковских карт или QR-кодов. Быстрота транзакций: Оплата товаров происходит одним жестом — улыбкой перед камерой.

Оплата товаров происходит одним жестом — улыбкой перед камерой. Усиленная безопасность: Биометрическая идентификация повышает уровень защиты финансовых операций.

Взгляд в будущее финансов

Внедрение технологии распознавания лица является частью стратегии Сбербанка по цифровизации своих услуг. Это новшество подчеркивает стремление банка не только удерживать лидирующие позиции на рынке, но и предвосхищать ожидания своих клиентов, предлагая им самые передовые решения.

Запуск системы оплаты по лицу является важным шагом к созданию безбарьерной и высокотехнологичной финансовой среды, где каждая транзакция будет максимально упрощена и безопасна. Это не только повысит лояльность существующих клиентов, но и привлечет новых пользователей, заинтересованных в инновационных финансовых технологиях.

Таким образом, Сбербанк продолжает демонстрировать свою приверженность к инновациям, улучшая опыт своих клиентов и внося свой вклад в развитие цифровой экономики России, пишет PRIMPRESS.