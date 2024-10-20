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С завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал каждого, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк России, ведущий банк страны, анонсиров...

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Сбербанк России, ведущий банк страны, анонсировал запуск инновационной функции в своём мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Эта функция позволяет совершать покупки с помощью технологии распознавания лица, что является значительным новшеством в сфере ритейла. В ближайшее время пользователи смогут воспользоваться этой опцией, которая упрощает процесс платежей, исключая необходимость использовать физические банковские карты или сканировать QR-коды.

Улыбнитесь для оплаты: как это работает

Чтобы воспользоваться новой функцией, клиентам необходимо будет всего лишь открыть приложение "Сбербанк Онлайн" и активировать опцию оплаты по лицу. Подтверждение активации проходит через одноразовый код, который приходит на телефон пользователя. В случае возникновения вопросов или технических проблем, можно обратиться к голосовому ассистенту банка, который поможет разобраться с настройками.

Преимущества биометрической оплаты

Основное преимущество новой системы — это упрощение процесса покупки до одного жеста: достаточно улыбнуться камере на кассе, и платеж будет автоматически совершен с вашего счета. Это делает процесс не только быстрым, но и крайне безопасным благодаря использованию биометрических данных для идентификации личности.

Расширенная доступность и безопасность

Кассы с поддержкой новой технологии уже установлены в множестве популярных торговых сетей по всей России. Сбербанк гарантирует, что новая система оплаты не только ускорит процесс покупок, но и повысит уровень защиты транзакций от возможного мошенничества благодаря точности биометрической идентификации.

Технологическое превосходство и клиентская лояльность

Для Сбербанка этот проект является шагом к укреплению лояльности клиентов и подтверждением его лидерства в технологической инновации. Оплата по распознаванию лица следует за внедрением бесконтактных карт и цифровых кошельков, становясь следующим этапом в эволюции финансовых операций.

Заключение

Введение оплаты по лицу в "Сбербанк Онлайн" является важным этапом в цифровой трансформации финансового сектора России. Это нововведение, безусловно, найдет свою аудиторию среди российских потребителей, которые стремятся к максимальному удобству и безопасности своих финансовых операций. Сбербанк все также, как и раньше, продолжает демонстрировать своё стремление к инновациям, предлагая клиентам передовые решения для повседневной жизни, пишет PRIMPRESS.

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