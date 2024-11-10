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«С завтрашнего дня». Появится новый запрет по отпускам для россиян

Изменения в законодательстве, которые облегчат ...

kaz.nur.kz

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Изменения в законодательстве, которые облегчат процесс внезапного ухода в отпуск, вступят в силу в России. Нововведения, направленные на поддержку работников, желающих воспользоваться своим отпуском без долгого предварительного уведомления, уже привлекли внимание общественности.

Согласно новому законопроекту, представленному депутатами российского парламента, совсем скоро работники смогут уходить в отпуск почти мгновенно — изменения начнут действовать уже с завтрашнего дня. Эти поправки предусмотрены для случаев, когда отпуск необходим срочно, например, за три дня или даже меньше до его начала.

Ранее процесс одобрения срочного отпуска был затруднен, и большинство таких запросов отклонялось. Однако теперь, с новыми изменениями, работодатели будут обязаны удовлетворять такие запросы, что станет большим облегчением для работников.

Особенно значительны изменения в порядке выплаты отпускных. Ранее закон требовал, чтобы отпускные были выплачены за несколько дней до начала отпуска, что создавало трудности при внезапном уходе в отпуск. По новым правилам, отпускные можно будет получить на банковскую карту в течение двух дней после подачи заявления, а наличными — даже в первый рабочий день после возвращения из отпуска.

Эти изменения в законодательстве направлены на снижение бюрократических препятствий и поддержку сотрудников, позволяя им более гибко использовать свои законные права на отдых. Теперь, когда отказ в предоставлении срочного отпуска становится невозможным, работники могут чувствовать себя более уверенно в неожиданных жизненных обстоятельствах.

Работникам рекомендуется ознакомиться с новыми правилами и обсудить возможные изменения с HR-отделами своих организаций, чтобы полностью понимать свои права и обязанности в рамках обновленного законодательства.

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