С воскресенья пропадет на всех заправках: автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Водители в России могут столкнуться с довольно неожиданным сюрпризом: с воскресенья на ряде АЗС пропадет привычный водителям способ оплаты топлива, а в перспективе позднее и другие заправки перейдут на него, пишет PRIMPRESS.

Ранее выбранный бензин или ДТ и его количества водители оплачивали сразу, а потом заливали топливо. Сейчас начали внедрять оплату по факту. Например, на АЗС "Газпромнефть" уже внедряет такую оплату.

По словам экспертов, оплата по факту поможет уменьшить время ожидания услуги, уменьшит очереди на АЗС.

"Роснефть" оборудует свои станции графическими устройствами, которые избавят водителя от необходимости общаться с оператором заправки. Можно сразу выбрать топливо, количество и сопутствующие товары и сразу оплатить.