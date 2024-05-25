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С телефоном не пропустят: туристов в Турции ждет печальный сюрприз

Туристы, планирующие посетить Турцию в этом году, должны иметь в виду изменения, введённые турецкими властями на территории аэропортов своей страны.

Илона Боянова

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Туристы, планирующие посетить Турцию в этом году, должны иметь в виду изменения, введённые турецкими властями на территории аэропортов своей страны.

Согласно информации, поступившей от Ассоциации туроператоров России (АТОР), с 1 ноября 2024 года электроника станет предметом особых правил ввоза.

Новые нормы направлены на пресечение серого товарооборота и затрагивают путешественников, которые закупают электронику за пределами Турции с целью последующей перепродажи на внутреннем рынке. Телеканал Haberturk предупреждает всех въезжающих туристов о риске возникновения вопросов у охраны аэропортов в том случае, если при них будут обнаружено несколько сотовых телефонов на момент пересечения границы.
Важно отметить, что согласно информации от представителей Ассоциации туристических операторов России, ситуация не представляет угрозы для обычных отдыхающих: они могут спокойно ввозить свои телефоны при условии, что они были активированы и ранее их использовали, сообщает PROGOROD33.

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