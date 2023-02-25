Новости России
· Служба новостей

"С такой Россией он познакомиться точно не захочет": Зеленский в страшном сне не может себе представить последствий нападения на Крым

Бобков: Владимир Зеленский в страшном сне не может себе представить последствия нападения на Крым
"С такой Россией он познакомиться точно не захочет": Зеленский в страшном сне не может себе представить последствий нападения на Крым

Фото: открытые источники

Попытка вторжения в Крым обернется для Зеленского ужасающими последствиями, предупредил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

"Зеленский и в страшном сне себе не сможет представить, что будет происходить, если он попытается осуществить попытку агрессии в отношении Крыма. Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту. С той Россией, которую они увидят в случае агрессии в отношении Крыма, уверяю, сам Зеленский познакомиться не хочет", - сказал Бобков в интервью РИА Новости.

Бобков убежден, что Зеленского сейчас фактически заставляют делать громкие заявления относительно скорого нападения на полуостров.

"Весь западный мир бросил все свои возможности, чтобы Украина устояла, а украинская армия день за днем тает и исчезает под огнем российских вооруженных сил, поэтому и звучат истеричные заявления и подобные угрозы", - подчеркнул Бобков.

В то же время Владимир Бобков считает, что киевские угрозы не стоит недооценивать.

"Конечно, мы слышим и запоминаем их заявления, но никаких переживаний или мандража по этому поводу не испытываем", - подчеркнул Бобков.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

22 часа назад

"Вы такого и предположить не могли!": стало известно, где состоится решающее сражение СВО

Новости России

день назад

Водкой здесь и не пахнет: Назван главный алкогольный напиток россиян

потравить тараканов жуковский

Новости России

день назад

«Не вздумайте привязывать карту»: Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Редакция помогает

3 дня назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

ремонт электрочайника филипс в Екатеринбурге

Новости России

11 часов назад

Украинский военный рассказал непопулярную правду о российской армии

Новости России

21 час назад

Жуткий советский обычай: сегодня такое можно увидеть только в жестком хорроре, но никак не в жизни

Новости России

23 часа назад

"Вот как они отмечают годовщину своей СВО": британская разведка доложила, что Россия начала новый этап спецоперации на Украине

Новости мира

день назад

"Уберите эту тряпку": активисты на заседании ОБСЕ развернули украинский флаг и нарвались на неприятности
Новости Казани
22 минуты назад

Две груды металла: в Татарстане на трассе произошло смертельное лобовое столкновение

Две груды металла: в Татарстане на трассе произошло смертельное лобовое столкновение

Новости России

52 минуты назад

"С такой Россией он познакомиться точно не захочет": Зеленский в страшном сне не может себе представить последствий нападения на Крым

Новости мира

час назад

"Более разрушительно, чем мы когда-либо видели": аналитики в США предсказали Украине невиданные бедствия в 2023 году

Новости мира

час назад

"Мы готовы морально": Зеленский заявил о подготовке к нападению на Крым

Новости мира

15 часов назад

"Мистика какая-то": украинцы защищаются от ракет ВС РФ при помощи знаков из соли на земле
В Татарстане школьник решил срезать дорогу из школы, провалился в колодец и утонул
Новости Казани
16 часов назад

В Татарстане школьник решил срезать дорогу из школы, провалился в колодец и утонул

Новости России

23 часа назад

"Я боялась, что биологическая мать увидит, какой он хороший": как сложилась жизнь мальчика-инопланетянина Леши Шаева

Новости мира

23 часа назад

"Блицкриг по-украински": Арестович заявил, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня

Новости Казани

день назад

В страшном массовом ДТП в Казани один человек погиб и двое пострадали
Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
5 дней назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение