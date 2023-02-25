"С такой Россией он познакомиться точно не захочет": Зеленский в страшном сне не может себе представить последствий нападения на Крым

Бобков: Владимир Зеленский в страшном сне не может себе представить последствия нападения на Крым

Попытка вторжения в Крым обернется для Зеленского ужасающими последствиями, предупредил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

"Зеленский и в страшном сне себе не сможет представить, что будет происходить, если он попытается осуществить попытку агрессии в отношении Крыма. Россия уже показала, на что она готова идти после совершения теракта на Крымском мосту. С той Россией, которую они увидят в случае агрессии в отношении Крыма, уверяю, сам Зеленский познакомиться не хочет", - сказал Бобков в интервью РИА Новости.

Бобков убежден, что Зеленского сейчас фактически заставляют делать громкие заявления относительно скорого нападения на полуостров.

"Весь западный мир бросил все свои возможности, чтобы Украина устояла, а украинская армия день за днем тает и исчезает под огнем российских вооруженных сил, поэтому и звучат истеричные заявления и подобные угрозы", - подчеркнул Бобков.

В то же время Владимир Бобков считает, что киевские угрозы не стоит недооценивать.