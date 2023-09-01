С сентября запретят на Wildberries: пользователям необходимо подготовиться

Популярный в РФ маркетплейс Wildberries ранее не раз "ловили" на легком списании денег пользователей с любой карты, которая была когда-либо привязан к личному кабинету. И вот теперь подобные действия официально признали незаконными.

Суд в Подольске (МО) вынес однозначное решение - запретить Wildberries списывать таким образом деньги.

Дело начали слушать в начале года. В Роспотребнадзор пожаловались покупатели, которые не понимали, почему списывают деньги с карты, хотя в личном кабинете на Wildberries ее нет.

В компании говорили, что могут списывать с любой карты, которая была привязана, так как это говорится в правилах маркетплейса. Суд поставит Wildberries на место, указав, что без согласия пользователя они списывать не могут, ибо не являются кредитной организацией.