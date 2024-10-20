С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которым высылают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о значимом шаге в поддержке пожилого поколения страны. Начиная с сегодняшнего дня, банк предоставляет новую бесплатную услугу для всех российских пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты. В рамках этой инициативы, старшее поколение сможет посещать специализированные обучающие лекции, которые помогут им освоить навыки безопасного и удобного использования банковских карт.

Переход на цифровые выплаты: удобство и безопасность

В последние годы в России активно продвигается переход от получения пенсий через почтовые отделения к более современному и удобному методу — перечислениям на банковские карты. Этот метод позволяет избежать необходимости посещения отделений и стояния в длинных очередях, что особенно важно для пожилых людей.

Борьба с мошенничеством: забота о безопасности

Несмотря на удобство цифровых транзакций, рост числа мошеннических схем, нацеленных на пенсионеров, требует повышенного внимания к безопасности. В ответ на эту проблему, Сбербанк разработал программу образовательных лекций, которые нацелены на то, чтобы обучить пенсионеров основам безопасного использования карт, методам защиты личных финансов, а также эффективным способам обналичивания средств.

Обучение доступно в каждом регионе

Образовательные сессии уже стартовали в нескольких регионах и теперь будут доступны на территории всей России. Занятия проводятся прямо в отделениях Сбербанка, где квалифицированные специалисты на понятном и доступном языке объясняют, как пользоваться банковскими картами, как избегать распространенных ловушек мошенников и как максимально использовать преимущества современных финансовых инструментов.

Заключение

Эта инициатива Сбербанка призвана не только облегчить повседневную жизнь российских пенсионеров, но и повысить их уверенность в использовании цифровых финансовых сервисов. Предоставляя необходимые знания и навыки, банк стремится обеспечить, чтобы переход на цифровые платежи был максимально гладким и безопасным для всех категорий граждан.