С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которым приходит пенсия на карту «Мир»
vslantsah.ru
Сбербанк России объявил о запуске новой бесплатной инициативы, направленной на помощь пенсионерам в безопасном использовании банковских карт. Эта инициатива включает в себя серию образовательных семинаров, предназначенных для обучения пожилых людей основам финансовой грамотности и методам защиты от мошенничества.
В последние годы многие пенсионеры России перешли на получение своих страховых выплат через банковские карты, что существенно упрощает процесс доступа к средствам. Однако переход от традиционного получения пенсий в почтовых отделениях к банковским картам открыл новые возможности для мошенников, нацеленных на эту уязвимую категорию граждан.
Ответственно относясь к этой проблеме, Сбербанк разработал серию обучающих программ, которые помогут пенсионерам освоить безопасные методы обращения с банковскими картами, включая правильное снятие наличных и обход распространенных видов мошенничеств. Занятия рассчитаны на повышение уверенности пожилых людей в использовании цифровых банковских сервисов и на обучение их навыкам, которые защитят их финансы.
Обучающие семинары уже успешно стартовали в нескольких регионах страны, а теперь становятся доступны в каждом отделении Сбербанка по всей России. Эти мероприятия особенно актуальны в свете растущего числа случаев финансового мошенничества, направленного на пожилых людей.
Инициатива Сбербанка не только повысит уровень финансовой осведомленности среди пенсионеров, но и способствует созданию более безопасной финансовой среды для одной из самых уязвимых групп населения России. Это шаг в сторону укрепления доверия и самостоятельности пожилых граждан в управлении своими средствами в цифровую эпоху.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань