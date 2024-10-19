С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров со всей России, которые получают пенсию на карту «Мир»

В ответ на растущие опасения связанные с мошенничеством, Сбербанк России представил новую инициативу, направленную на поддержку пожилых граждан, получающих пенсионные выплаты. Новая программа предлагает бесплатные обучающие лекции для пенсионеров по всей стране, чтобы научить их безопасному обращению с банковскими картами и защите своих финансов от мошенников.

Переход на цифровые выплаты

С недавнего времени в России пенсионеры все чаще переходят к получению своих выплат на банковские карты, что существенно упрощает процесс доступа к средствам и снижает необходимость физического посещения почтовых отделений. Такой способ получения пенсий не только экономит время, но и сокращает физические усилия для пожилых людей, особенно важно это для тех, кто проживает в удаленных или малонаселенных районах.

Реакция на угрозы мошенничества

Однако, переход на цифровые технологии также повысил риски связанные с финансовыми мошенничествами. С учетом этого, Сбербанк разработал серию обучающих семинаров, на которых пенсионеры могут научиться защищать свои финансы. "Наши занятия направлены на то, чтобы пожилые люди чувствовали себя уверенно и безопасно, используя банковские карты, и знали, как предотвратить попытки мошенничества," - говорит представитель Сбербанка.

Содержание программы

Курсы покрывают различные аспекты использования банковских карт, включая:

Основы безопасности при использовании платежных карт.

Инструкции по использованию банкоматов и платежных терминалов.

Советы по распознаванию и предотвращению мошенничества.

Практические советы по управлению личными финансами.

Доступность и расширение программы

Пилотный проект стартовал в нескольких регионах и уже показал свою эффективность, в связи с чем Сбербанк принял решение расширить программу на всю Россию. Обучение доступно во всех отделениях банка, и каждый желающий может записаться на удобное для себя время.

Эта инициатива отражает стремление банка не только обеспечить удобство и доступность финансовых услуг для всех возрастных категорий, но и повысить общую финансовую грамотность среди пожилых граждан, делая их независимыми и уверенными в обращении с современными финансовыми инструментами.