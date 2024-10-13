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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров России, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк внедрил новую бесплатную программу, на...

krasnoyarsk.ldpr.ru

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Сбербанк внедрил новую бесплатную программу, направленную на обучение российских пенсионеров навыкам безопасного использования банковских карт. Эта мера предпринята в ответ на растущее количество случаев мошенничества среди пожилых людей.

Сдвиг к цифровым выплатам

В последние годы все больше пенсионеров в России переходят на получение пенсий через банковские карты, что считается более удобным в сравнении с походами в почтовые отделения. Получение денег на карту избавляет от необходимости физического присутствия в очередях, что особенно важно для пожилых людей.

Проблема мошенничества и её решение

Учитывая увеличение количества пенсионеров, использующих электронные средства для получения выплат, Сбербанк решил ввести специализированные образовательные курсы. Эти мероприятия нацелены на повышение осведомленности о возможных рисках и методах защиты финансовых активов.

Детали образовательной программы

Обучающие семинары предоставляют информацию о преимуществах использования банковских карт, способах обеспечения безопасности финансовых операций и предостережениях при снятии наличных. Программа разработана таким образом, чтобы быть доступной и понятной для пожилых людей, не знакомых с технологиями.

Расширение программы

Изначально проект был запущен в нескольких регионах, и после получения положительной обратной связи, было решено расширить его на всю страну. Теперь каждый пенсионер в любой точке России может посетить эти семинары в ближайшем отделении Сбербанка.

Значение инициативы

Программа Сбербанка отражает важность адаптации пожилых людей к быстро меняющемуся цифровому миру. Предоставляя необходимые знания и инструменты для защиты, банк стремится обеспечить безопасность и комфорт своих клиентов, повышая их уверенность в использовании современных финансовых услуг.

Эта инициатива подчеркивает роль Сбербанка как социально ответственной организации, активно заботящейся о благополучии своих клиентов, в том числе и самых уязвимых категорий.

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