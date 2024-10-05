С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров по России, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о введении новой бесплатной услуги, направленной на поддержку пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту. Это решение призвано облегчить пожилым людям процесс использования банковских карт и укрепить их защиту от финансового мошенничества.

Переход на цифровые выплаты

Недавно большинство российских пенсионеров перешло на получение пенсионных выплат через банковские карты, хотя некоторые все еще предпочитают обращаться в почтовые отделения. Отмечается, что использование банковских карт значительно упрощает доступ к средствам, избавляя от необходимости посещать отделения и стоять в очередях.

Проблема безопасности

В условиях растущего числа мошенничеств, связанных с банковскими картами, особенно важно обеспечить надежную защиту финансов пенсионеров. Именно с этой целью Сбербанк разработал программу обучающих лекций, которые помогут пожилым людям освоить основы безопасного обращения с картами.

Образовательная программа

В рамках новой инициативы Сбербанка, пенсионеры смогут посетить специальные занятия, где им расскажут о преимуществах использования банковских карт, о методах защиты от мошенников, а также научат основам управления своими финансами через банковские сервисы. Обучение уже стартовало в некоторых регионах, а с сегодняшнего дня доступно по всей стране.

Значение и перспективы

Эта инициатива не только укрепит финансовую грамотность среди пожилых граждан, но и повысит их уверенность в использовании современных банковских технологий. Кроме того, программа способствует укреплению общественного доверия к банковским учреждениям, делая процесс финансовых операций более прозрачным и понятным для всех категорий граждан.

Сбербанк продолжает следить за обратной связью участников программы, чтобы дополнительно адаптировать учебные материалы и методики к потребностям пенсионеров, что делает это направление одним из приоритетных в стратегии банка по улучшению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов.