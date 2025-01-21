Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у кого установлен «Сбербанк Онлайн»

Новая функция в приложении Сбербанк Онлайн, кот...

shoes-web.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк Онлайн преобразует подход к финансовому управлению и потребительскому сервису, предлагая пользователям возможность объединения финансов и программ лояльности в одном мобильном приложении.

Это изменение направлено на создание более интегрированной и удобной системы управления личными финансами и потребительскими привилегиями.

Новая функциональность приложения:

  1. Централизация карт лояльности: Пользователи могут легко перенести свои пластиковые карты лояльности в приложение, что уменьшает физическую нагрузку и упрощает доступ к скидкам и акциям.
  2. Простой процесс добавления карт: Добавление новой карты лояльности осуществляется путем сканирования штрих-кода или ввода данных вручную через удобный интерфейс приложения.
  3. Безопасность и приватность: Сбербанк применяет передовые технологии шифрования и защиты данных, гарантируя безопасность информации о картах лояльности наравне с банковскими операциями.

Польза для пользователей:

  • Максимальное удобство: Объединение всех карт в одном приложении значительно упрощает покупки, позволяя клиентам быстро и легко использовать свои преимущества на кассе, просто предъявляя смартфон.
  • Оптимизация кошелька: Эта функция освобождает пользователей от необходимости носить с собой множество пластиковых карт, что делает повседневное использование кошелька более легким и менее загруженным.
  • Повышенная организация: Все карты лояльности находятся в одном месте, что позволяет лучше контролировать и анализировать свои расходы и бонусы.

Перспективы развития:

Сбербанк Онлайн не останавливается на достигнутом и планирует продолжать внедрение новых технологий и улучшений, делая цифровое банкирование еще более интегрированным и удобным для всех аспектов жизни своих клиентов.

Предложение таких инноваций подчеркивает стремление банка к постоянному улучшению пользовательского опыта и поддержанию лидирующих позиций на рынке финансовых услуг, сообщает progorod59.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

кто похож на клопа

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

изготовление столешницы в ванную комнату на заказ в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников