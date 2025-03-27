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С сегодняшнего дня пенсии в России будут приходить в другое время: пожилым людям рассказали о новом законе по выплатам

В марте 2025 года ожидаются изменения в графике...

vbr.ru

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Сергей Власов, эксперт по пенсионному обеспечению, объявил о важных изменениях в графике выплаты пенсий в марте 2025 года, обусловленных совпадением Международного женского дня с выходными.

Перенос выплат из-за праздника

8 марта 2025 года, Международный женский день, приходится на субботу. В связи с этим Пенсионный фонд России решил перенести выплаты, запланированные на эту дату, на предыдущий рабочий день — пятницу, 7 марта. Это мероприятие направлено на то, чтобы пенсионеры получили свои средства заблаговременно, избежав задержек во время праздничных выходных.

Адаптация графика под выходные

Важно отметить, что подобная корректировка распространяется на все даты выплат, которые выпадают на выходные. Например, если пенсия обычно зачисляется 15 марта, а в 2025 году этот день приходится на субботу, то выплата будет осуществлена на день ранее — 14 марта, в пятницу.

Советы пенсионерам для уточнения графика

Для избежания любых недоразумений, пенсионерам рекомендуется заранее уточнять изменения в графике выплат.

Это можно сделать несколькими способами:

  • Обращение в местное отделение Пенсионного фонда России.
  • Посещение официального сайта ПФР, где регулярно обновляются графики выплат.
  • Консультация в банке, через который производится зачисление пенсии, для уточнения точных дат поступления средств.

Удобство и надежность выплат

Пенсионный фонд России стремится обеспечить максимальную надежность и удобство при получении пенсионных выплат. Изменения в графике выплат, адаптированные к государственным праздникам и выходным, являются частью усилий по улучшению сервиса для граждан старшего поколения.

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