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С сегодняшнего дня пенсии в РФ будут приходить в другое время: пожилым людям рассказали о новом законе по выплатам

Из-за совпадения 8 марта с выходным днём пенсио...

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Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов сообщил о важных изменениях в графике выплаты пенсий в марте 2025 года.

Причиной корректировок стал Международный женский день, совпадающий с выходными.

8 марта — праздничная суббота: выплаты перенесут

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Поскольку этот праздничный день не переносится на понедельник, Пенсионный фонд России перенесет выплаты, запланированные на эту дату, на пятницу, 7 марта. Это позволит пенсионерам получить средства заранее и без задержек перед длинными выходными.

Изменения и другие даты

Важно отметить: если стандартная дата получения пенсии также выпадает на выходной день, средства поступят накануне. К примеру, если обычный день зачисления — 15 марта, а он приходится на субботу, то перевод будет осуществлен 14 марта, в пятницу.

Как не пропустить выплату: советы пенсионерам

Чтобы избежать недоразумений, пенсионерам рекомендуют заранее уточнять график зачислений.

Сделать это можно:

  • В отделении Пенсионного фонда по месту жительства
  • На официальном сайте ПФР, где публикуются актуальные графики
  • В банке, если пенсия приходит на карту — уточнить точную дату поступления

Надежность системы и удобство выплат

Изменения в графике направлены на обеспечение стабильности и комфорта при получении выплат. Пенсионная система продолжает функционировать без сбоев, а адаптация под праздничные дни — знак заботы о гражданах старшего поколения.

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