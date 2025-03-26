С сегодняшнего дня пенсии в РФ будут приходить в другое время: пожилым людям рассказали о новом законе по выплатам

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов сообщил о важных изменениях в графике выплаты пенсий в марте 2025 года.

Причиной корректировок стал Международный женский день, совпадающий с выходными.

8 марта — праздничная суббота: выплаты перенесут

В 2025 году 8 марта выпадает на субботу. Поскольку этот праздничный день не переносится на понедельник, Пенсионный фонд России перенесет выплаты, запланированные на эту дату, на пятницу, 7 марта. Это позволит пенсионерам получить средства заранее и без задержек перед длинными выходными.

Изменения и другие даты

Важно отметить: если стандартная дата получения пенсии также выпадает на выходной день, средства поступят накануне. К примеру, если обычный день зачисления — 15 марта, а он приходится на субботу, то перевод будет осуществлен 14 марта, в пятницу.

Как не пропустить выплату: советы пенсионерам

Чтобы избежать недоразумений, пенсионерам рекомендуют заранее уточнять график зачислений.

Сделать это можно:

В отделении Пенсионного фонда по месту жительства

На официальном сайте ПФР, где публикуются актуальные графики

В банке, если пенсия приходит на карту — уточнить точную дату поступления

Надежность системы и удобство выплат

Изменения в графике направлены на обеспечение стабильности и комфорта при получении выплат. Пенсионная система продолжает функционировать без сбоев, а адаптация под праздничные дни — знак заботы о гражданах старшего поколения.