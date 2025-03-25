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С сегодняшнего дня пенсии будут приходить в другое время: пожилым россиянам рассказали о новом законе по выплатам

В марте 2024 года ожидаются изменения в графике...

niva-kurtamysh.com

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Сергей Власов, эксперт по пенсионному обеспечению, поделился важной информацией о предстоящих изменениях в графике выплат пенсий в марте 2024 года.

Эти изменения обусловлены совпадением Международного женского дня с выходными, что влияет на даты выплат.

Влияние Международного женского дня на выплаты:

В 2024 году 8 марта приходится на субботу, и поскольку этот день не переносится на следующий рабочий день, выплаты пенсий, запланированные на эту дату, будут осуществлены на день ранее — 7 марта, в пятницу. Это мера направлена на то, чтобы пенсионеры могли получить свои средства без задержек перед выходными.

Корректировки дат выплат:

Особое внимание следует уделить тем случаям, когда дата выплаты пенсии приходится на выходные. В таких ситуациях пенсии будут перечислены на последний рабочий день перед выходным. Например, если пенсия обычно зачисляется 15 числа, а в марте это дата выпадает на субботу, то выплата произойдет в пятницу, 14 марта.

Как уточнить информацию о выплатах:

Пенсионерам рекомендуется заранее уточнять информацию о сроках выплат, чтобы избежать возможных неудобств:

  • Обратитесь в местное отделение Пенсионного фонда.
  • Посетите официальный сайт Пенсионного фонда, где обновляются графики выплат.
  • Свяжитесь с вашим банком, если пенсия поступает на банковскую карту, чтобы подтвердить даты зачисления средств.

Изменения в графике выплат пенсий в марте направлены на обеспечение своевременности и удобства получения пенсионных средств. Пенсионная система России продолжает работать стабильно, и важно следить за актуальной информацией, чтобы гарантировать своевременный доступ к финансовым ресурсам.

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