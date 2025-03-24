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С сегодняшнего дня пенсии будут приходить в другое время: пожилым россиянам рассказали о новом решении по выплатам

В марте 2024 года изменения в графике выплат пе...

dzen.ru

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Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов подчеркнул, что изменения в графике выплат пенсий в марте 2024 года связаны с двумя основными факторами: Международным женским днём 8 марта и грядущими выходными, которые могут совпасть с датами начислений.

Как Международный женский день влияет на выплаты пенсий?

В этом году 8 марта выпадает на субботу, а выходной не переносится на понедельник. Это влияет на сроки выплат пенсий. Если ваша пенсия обычно зачисляется 8 числа, она будет выплачена 7 марта, в пятницу. Такие меры принимаются для удобства пенсионеров, чтобы они могли получить средства до наступления выходных.

Когда пенсии будут зачисляться раньше?

Наибольшие изменения касаются пенсионеров, чьи выплаты приходятся на выходные дни в марте. Если дата зачисления пенсии совпадает с субботой или воскресеньем, то деньги будут перечислены на предыдущий рабочий день.

Примером является Вологодская область, где пенсии зачисляются 15 числа каждого месяца. В марте 2024 года эта дата совпадает с субботой, поэтому выплаты будут произведены в пятницу, 14 марта. Такое правило действует по всей России: если дата получения пенсии попадает на выходной, она будет зачислена на день раньше.

Как уточнить сроки получения пенсии?

Для уточнения точных сроков получения пенсии в марте стоит:

  • Обратиться в Пенсионный фонд вашего региона за актуальной информацией.
  • Ознакомиться с информацией на официальном сайте Пенсионного фонда, где опубликованы обновленные графики выплат.
  • Связаться с банком, если вы получаете пенсию на карту, чтобы узнать точную дату поступления средств.

Изменения в графике пенсионных выплат в марте направлены на своевременность выплат для пенсионеров. Все пенсии будут доставлены в срок, и система продолжает работать стабильно.

Следите за установленными датами и заранее уточняйте информацию, чтобы избежать неудобств, сообщает progorod59.

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