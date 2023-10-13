С сегодняшнего дня исчезнет на всех заправках. Автомобилистов ждет неожиданное решение на АЗС

Российские автолюбители могут столкнуться с неожиданностью, пишет PRIMPRESS.

Если в конце сентября все столкнулись с ростом стоимости бензина и ДТ, то после предпринятых правительством мер на заправках цены должны начать снижаться в 81 регионе страны.

По словам финаналитика BitRiver Владислава Антонова, еще в конце лета бензин в нашей стране дорожал быстрее других товаров, в том числе и продовольственной группы товаров. Сейчас тенденция на рост сошла на нет.

