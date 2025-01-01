С сегодняшнего дня хотят полностью запретить: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Нововведения в законодательстве принесут значимые изменения для держателей банковских карт в России, начиная с последнего дня текущего года. Эти изменения направлены на усиление мер безопасности и защиты прав потребителей, сообщает PRIMPRESS.

Ужесточение мер безопасности при использовании банковских карт

Среди ключевых изменений - отмена страховки на случай потери карты, которая ранее позволяла пользователям защититься от незаконного списания средств. Теперь банки будут обязаны возвращать средства списанные без согласия клиента, начиная с минимальной суммы в 100 000 рублей.

Прозрачность и оперативное информирование

Центральный банк России обязует финансовые учреждения информировать клиентов о всех подозрительных транзакциях без их согласия, включая полные данные о всех участниках операции. Это нововведение призвано повысить прозрачность финансовых операций и ускорить процесс возврата средств в случае мошенничества.

Роль правоохранительных органов

В случаях обнаружения незаконных операций информация теперь будет немедленно передаваться в полицию. Это усилит связь между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами, обеспечивая быстрое реагирование на финансовые преступления и защиту жертв.

Расширение страховых случаев для защиты потребителей

Также ожидается, что список страховых случаев, позволяющих клиентам получать компенсации, значительно увеличится. Это даст потребителям больше возможностей для защиты своих финансов от непредвиденных обстоятельств.

Эти меры, которые вступят в силу с 31 декабря, направлены на укрепление доверия к финансовой системе и повышение уровня защиты личных средств граждан в банковской сфере.