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· 16+ · Полина Модестова

С сегодняшнего дня будет окончательно запрещено: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С конца текущего года владельцы банковских карт...

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С конца текущего года владельцы банковских карт в России столкнутся с рядом существенных изменений в правилах проведения банковских операций. Эти изменения направлены на усиление защиты клиентов от незаконного доступа к их средствам.

Основные нововведения

По информации портала primpress, новые нормы, вступающие в силу, предусматривают улучшенные меры защиты для пользователей банковских карт. Одно из ключевых изменений заключается в запрете для банков предлагать страховку за списание средств в случае потери карты. Ранее такая страховка позволяла клиентам получить компенсацию за потерянные средства, однако новая регуляция требует от банков бесплатно возвращать клиентам утраченные суммы до 100 000 рублей.

Прозрачность транзакций

В дополнение к этому, Центральный банк России введет новую систему уведомлений о переводах, совершенных без согласия владельца карты. Уведомление будет включать полную информацию о переводе, включая данные о всех участниках операции, такие как мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Меры по борьбе с мошенничеством

Еще одним значительным нововведением станет автоматическая передача информации о незаконных транзакциях в полицию. Это позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на случаи мошенничества и предотвращать дальнейшее распространение преступлений, связанных с кражей денежных средств.

Защита и безопасность пользователей

Эти меры направлены на укрепление безопасности финансовых операций и защиту прав потребителей. Ожидается, что благодаря этим изменениям россияне смогут чувствовать себя более защищенными от мошеннических действий и быть уверенными в безопасности своих средств.

Введение этих правил является частью широкой инициативы по обеспечению прозрачности и безопасности в банковской системе, что должно способствовать повышению доверия к финансовым учреждениям и улучшению качества обслуживания клиентов.

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