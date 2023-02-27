С позывным "Малой": стало известно о самом молодом российском командире в зоне спецоперации на Украине

ТК "Звезда" рассказал о самом молодом командире орудия в зоне СВО

Телеканал "Звезда" рассказал о самом молодом командире орудия в зоне спецоперации с позывным "Малой", расчет которого ежедневно подбивает порядка 10 вражеских целей.

Боец отметил, что позывной "Малой" он носит еще со службы в ВДВ. В прошлом у него – более 10 прыжков с парашютом. Парню - чуть более 20 лет.