С позывным "Малой": стало известно о самом молодом российском командире в зоне спецоперации на Украине
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Телеканал "Звезда" рассказал о самом молодом командире орудия в зоне спецоперации с позывным "Малой", расчет которого ежедневно подбивает порядка 10 вражеских целей.
Боец отметил, что позывной "Малой" он носит еще со службы в ВДВ. В прошлом у него – более 10 прыжков с парашютом. Парню - чуть более 20 лет.
"Тут скорость очень важна, в орудии особенно. Чтобы быстро зарядиться. когда цель приходит, надо быстро прибежать к ней, выйти на позицию", – добавил военнослужащий.