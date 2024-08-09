Новости России
· 16+ · Служба новостей

С поддержкой Волго-Вятского банка Сбербанка строится 4,7 млн кв. метров жилья

Подписаться в Telegram

По итогам полугодия объём финансирования жилой недвижимости Волго-Вятского банка Сбербанка* превысил 210 млрд рублей, это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ко Дню строителя банк проведет конференции с застройщиками. Участники обсудят тенденции ипотечного рынка и динамику стоимости квадратного метра, тренды покупательского поведения, а также применение AI в строительстве.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«С нашей поддержкой в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка строится 4,7 млн кв. метров жилья. Сегодня благодаря девелоперам появляются качественные и комфортные жилые комплексы, которые соответствуют самым высоким требованиям к инфраструктуре. По динамике строительства жилья в топ-5 регионов ПФО по итогам прошлого года вошли Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. Строительство остаётся драйвером роста десятков отраслей: от стройматериалов до мебели. Новым трендом отрасли является механизм комплексного развития территорий (КРТ). Программа позволяет расселять жителей в новые комфортные квартиры и благоустроенные кварталы, являясь ещё одним эффективным механизмом улучшения жилищных условий для жителей регионов за счет средств инвестора. Мы уже финансируем 14 таких проектов с общим лимитом 183 млрд рублей».

Сбер продолжает сотрудничество с региональными застройщиками не только в рамках финансирования, но и развивая ипотечные программы. В первом полугодии 12 тыс. клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка приобрели квартиры мечты с ипотекой банка у партнёров-застройщиков.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

В Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги

Интересное в Казани

16 часов назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки

вызов на дом травить тараканов цена москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

Интересное в Казани

3 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

замена люка стиральной машины в Нижнем Новгороде

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Утром 8 августа из-за ДТП встали трамваи

Новости Казани

22 часа назад

Сын знаменитого экс-хоккеиста казанского "Ак Барса" в реанимации

Новости Казани

5 часов назад

ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет
Новости Татарстана
2 дня назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Татарстана

41 минуту назад

Мужчину, выжившего после авиакатастрофы в РТ, переводят в Москву

Интересное в Казани

16 часов назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

Новости Казани

2 часа назад

9 августа пройдет премьер-лига между казанским «Рубином» и «Ростовом»

Новости Казани

4 часа назад

В Казани ограничения движения на улице Фатыха Амирхана продлятся до 30 сентября
В Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушил...
Новости Татарстана
11 минут назад

В Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушилась стена

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 11 августа можно будет бесплатно посмотреть кино под открытым небом

Новости Татарстана

21 час назад

АО «Сетевая компания» РТ получила серебряный уровень системы «Тойота»

Новости Казани

21 час назад

В Казани огонь в квартире на улице Тэцевской потушили
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Госдуме против принятия закона, обязывающего ...
Новости Татарстана
23 часа назад

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей