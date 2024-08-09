С поддержкой Волго-Вятского банка Сбербанка строится 4,7 млн кв. метров жилья

По итогам полугодия объём финансирования жилой недвижимости Волго-Вятского банка Сбербанка* превысил 210 млрд рублей, это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ко Дню строителя банк проведет конференции с застройщиками. Участники обсудят тенденции ипотечного рынка и динамику стоимости квадратного метра, тренды покупательского поведения, а также применение AI в строительстве.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«С нашей поддержкой в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка строится 4,7 млн кв. метров жилья. Сегодня благодаря девелоперам появляются качественные и комфортные жилые комплексы, которые соответствуют самым высоким требованиям к инфраструктуре. По динамике строительства жилья в топ-5 регионов ПФО по итогам прошлого года вошли Татарстан, Пермский край и Нижегородская область. Строительство остаётся драйвером роста десятков отраслей: от стройматериалов до мебели. Новым трендом отрасли является механизм комплексного развития территорий (КРТ). Программа позволяет расселять жителей в новые комфортные квартиры и благоустроенные кварталы, являясь ещё одним эффективным механизмом улучшения жилищных условий для жителей регионов за счет средств инвестора. Мы уже финансируем 14 таких проектов с общим лимитом 183 млрд рублей».

Сбер продолжает сотрудничество с региональными застройщиками не только в рамках финансирования, но и развивая ипотечные программы. В первом полугодии 12 тыс. клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка приобрели квартиры мечты с ипотекой банка у партнёров-застройщиков.