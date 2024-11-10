С ноября в РФ появятся жёсткие ограничения на продажу сливочного масла: покупателей магазинов ждут полки с сюрпризом

Ведущие молочные бренды, в том числе «Простоквашино», столкнулись с уменьшением производства сливочного масла, что скоро может привести к повышению цен в федеральных розничных сетях. Причину такого изменения тоже уже объяснили. Как оказалось, значительно возросли операционные издержки, а также сейчас наблюдается серьезная нехватка сырья.

Основное содержание: Компания HN, производитель под маркой «Простоквашино», отметила значительное увеличение стоимости сливок — на 39% в первой половине года и на 46% за восемь месяцев 2024 года. Стоимость сливочного масла также подскочила: продукция под брендами «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское» подорожала на 48% и 55% соответственно.

Причиной таких изменений стали сниженные запасы и рост глобальных цен на молочное сырье, а также тот факт, что на сегодняшний день наблюдается рост спроса на молоко, которое отличается низким содержанием жира в нем. В результате пришлось пересмотреть условия сотрудничества между розничными сетями и производителями продукции.

Заключение: Текущее увеличение цен на сливочное масло требует внимания как производителей, так и законодателей. Дмитрий Леонов из «Руспродсоюза» и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обсуждают необходимость регулирования цен, чтобы предотвратить значительное повышение розничных ставок, которое может ухудшить доступность продукта для потребителей.

Призыв к действию: Покупателям следует ожидать изменений в ценах и быть готовыми к возможному введению регулятивных мер, которые могут повлиять на стоимость молочной продукции. Важно следить за официальными заявлениями производителей и регуляторов по этому вопросу.